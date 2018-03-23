「不再拍漫威電影」 美國隊長證實領便當？

2018年03月23日 14:24 中時電子報 蔡曉婷

令全球影迷引頸期待的《復仇者聯盟3》將在下月上映，日前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）接受《紐約時報》專訪時透露，今年秋天再補拍《復仇者4》片段後，未來將不再拍漫威電影，並稱：「自己離開總比別人趕你走好」，宣告自己將從美國隊長的形象退位，證實就算不是領便當也將正式交出美隊的棒子。

《復仇者聯盟3：無限之戰》最近釋出正式版預告，可見美國隊長表情痛苦地擋下了反派薩諾斯的一拳，使美國隊長成為極有可能領便當的成員，近日克里斯伊凡接受外媒訪問，首度親口證實在這兩集《復仇者》後將離開漫威大家庭，今年秋天他將最後一次進劇組拍攝《復仇者4》，而這也是他最後一次穿上美國隊長制服。

先前漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）便預告，在今年與明年上映的《復仇者3、4》中會有重要主角死，而從2011年起飾演美國隊長的克里斯，與漫威合約早在2016年《美隊3》結束，《復仇者3、4》則是在無合約狀態下完成。

除了克里斯伊凡、「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和漫威合約也告一段落，也難怪凱文費吉曾鬆口，《復仇者4》將會是一個時代的完結篇，漫威宇宙將進入第4階段，開啟全新篇章。

(中時電子報)