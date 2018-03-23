2018年03月23日 15:35 中時 李其樺

基隆市長參選人謝立功與國民黨多位市議員，抗議基隆市長林右昌對於中央通過深澳電廠環差案這項錯誤的政策毫無作為。（李其樺攝）

國民黨團與抗議人士闖基隆市府市長室，與警衛發生推擠衝突。（李其樺攝）

行政處長楊松年（右）出面接受國民黨與抗議人士的陳情書。（李其樺攝）

抗議深澳電廠案通過，國民黨團逼林右昌表態。（李其樺攝）

深澳燃煤電廠通過環差案再引發政治戰火！基隆市長參選人謝立功與國民黨多位市議員今（23）日上午前往基隆市政府，抗議基隆市長林右昌對於中央通過深澳電廠環差案這項錯誤的政策毫無作為，一行人直闖市長室見林右昌，場面一度失控火爆。

謝立功表示，深澳電廠重啟將對基隆市與北台灣多個縣市造成嚴重汙染，過程中卻沒有看到林右昌出面為基隆市民的健康請命，希望林右昌勇敢向中央說「不」，錯誤的政策絕對不能被執行，否則將危害基隆市民的健康；若市府不接受陳情，他們下一步不排除上街頭抗爭、爭取民眾連署公投等更激烈手段。

藍營市議員張芳麗、秦鉦、呂美玲紛紛發言反對深澳電廠重啟，秦鉦表示，基隆市過去因為協和電廠汙染深受其害，民進黨如果重啟深澳電廠，將使基隆汙染更嚴重，危害基隆市民健康，希望林右昌承諾，不要答應中央重啟深澳電廠；呂美玲說，不要讓中央用基隆人的肺來發電來成就這項錯誤的政策。

國民黨團與抗議民眾手舉標語牌「反空汙，要健康」、「基隆人爭口氣」，怒吼「電廠重開，市長下台！」要林右昌出面講清楚，一行人直闖市長室要林右昌接下陳情書，與警方發生推擠衝突，最後由行政處長楊松年出面接下陳情書，才平息抗爭。

(中時)