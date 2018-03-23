10萬爸媽激推遛小孩熱點！可愛巧虎島閉展倒數 兒童節就帶寶貝來這裡

2018年03月23日 14:31 中時電子報 綜合報導

於台北華山1914文創園區熱情展出的可愛巧虎島特展觀展人數突破10萬人大關，主辦單位力邀擁三兒女的藝人徐小可來為特展第十萬名幸運粉絲頒獎。日商倍樂生台北分公司總經理小沼和幸先生也特別出席並準備了驚喜禮物贈予粉絲。讓獲獎民眾大呼：「實在是太幸運了！」‬‬‬

‭ ‬巧連智月刊在台灣發行28年來，巧虎是陪伴許多人成長的好朋友，首次舉辦的大型展覽。與時藝多媒體、閣林文創籌備近兩年時間，從策展內容到室內設計都是針對小朋友量身打造的互動空間，讓小朋友在《可愛巧虎島》卡通的還原實體場景裡與巧虎、琪琪、妙妙、桃樂比還有卡歐先生一同探索和遊戲。‬‬‬

獲獎的民眾表示：「今天帶寶貝來看展，沒想到竟然可以當特展的第十萬名入場觀眾，很感謝巧虎一直陪著孩子們成長，巧虎說的話都比我有用。」展覽從去年底一路展至4月8日兒童節連假，眼看只剩下不到兩個禮拜的時間，徐小可也呼籲爸爸媽媽要把握最後時間來看展，給寶貝們最好的兒童節禮物。

日商倍樂生台北分公司總經理小沼和幸先生特別出席並準備了驚喜禮物贈予粉絲。(時藝多媒體提供)

可愛巧虎島特展主辦單位表示：「展區規劃與內容得到不少家長的正面肯定，除了孩子學習到品格教育之外，更能在展區中發揮滿滿創意，這些都是我們非常樂見的事情」。在民眾意見回饋中瞭解訓練孩子刷牙是最讓家長頭痛的問題，透過倍樂生與廣納國際的協助，現於本展現場購買優惠票‭(孩童票‭)‬即可獲得兒童牙刷領導品牌—三詩達巧虎牙刷‭(市價109元‭)‬，將實質的優惠回饋給支持巧虎展的民眾，也讓小朋友能在巧虎陪伴之下更喜歡刷牙。‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‭ ‬「歡迎光臨可愛巧虎島」特展於台北華山1914文創園區展至4月8日。全台灣僅此一站，還沒有帶小寶貝們登島探險的民眾敬請把握時間觀展，欲知更多活動內容請至「可愛巧虎島特展」Facebook粉絲專頁查詢。‭ ‬‬‬‬

(中時電子報)