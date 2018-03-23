未入美鋼鋁稅排除名單 日官方深表極為遺憾

日本內閣官房長官菅義偉。（圖/新華社）

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美國23日發表課徵鋼鋁重稅排除對象國名單，日本並未在排除名單內。日本官房長官菅義偉對此表示極為遺憾，同時強調日本將持續與美方協商，要求將日本排除在外。

菅義偉表示，「對美國而言，自同盟國的日本進口鋼鐵、鋁製品，並不會對美國的安保造成不良影響，日本將持續要求美國應該將日本排除在課重稅對象國之外。日本若真成為課重稅對象，那真是極為遺憾。」對於外匯市場的震動，菅義偉表示，「日本政府將會慎重關注外匯市場的波動」。

經濟產業大臣世耕弘成23日在內閣會議後的記者會上表示，「美國至4月底仍將討論課重稅的排除國，日本將持續不放棄地與美方協商。」

美國對大陸祭出「301條款」，以智慧財產權為由，針對千餘項大陸商品開徵高額制裁關稅。世耕對此表示，目前尚不清楚美國對大陸制裁的內容，但日本針對大陸侵害智慧財產權、扭曲市場的措施也深感憂心，日本將會密切關注美國今後的動作。

美國重提盼與日本舉行雙邊自由貿易協定(FTA)談判一事，世耕表示，「在今後的美日經濟對話中，哪一種框架對美日兩國及亞太地區是最好的，希望能進行具建設性的討論，希望能與美方充分溝通。」

農林水產大臣齋藤健則表示，「美國還沒正式公布，所以不適合評論，但我認為保護主義逐漸擴張並非好事」。

(中時)

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