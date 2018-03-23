讓前主管當你求職的貴人！ 洪雪珍：離職要好做滿

2018年03月23日 14:42 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

年後是新一波轉職旺季，如果應徵的公司要求寫推荐人，妳可找得到前主管或老闆幫你背書？職場專家、作家洪雪珍表示，新公司來打聽你，前主管沒有義務幫你說好話，她認為，一般上班族求職用心，其實離職更要用心，讓前公司的人幫你美言推荐，你以後才能找到好工作。

洪雪珍在臉書提及，愈來愈多公司會要求在履歷或個人資料，必須填寫推荐人，尤其大企業更是如此！有些人在這時候，可能會嚇出一身冷汗，因為離職前，嚴重的有和老闆翻桌、和主管叫罵、和同事吵架等，輕微的有未完整交接、請假太多、不告而別等，怎麼辦？

洪雪珍直接說，離職弄成這樣，就是活該！多數的人都是好聚好散，問題不大。即使如此，仍然未必寫得出推荐人，因此離職的時候，該做的要做，而且要做到位、做到好，不求加分，至少不減分。

洪雪珍觀察，多數的人在求職時，用盡心思；離職時，心想反正要走了，我最大，誰也奈何不了，就隨便了，甚至擺爛。其實這種人最傻，想想看，求職再用心，就只有眼前這一份工作好，可是離職用心，等於後面每一份工作都好。這就是為什麼老人智慧，勸大家留下美麗的背影，讓前公司的人幫你講好話，找到好工作。

最近有粉絲來問洪雪珍，他才退伍，前一個工作做不到三個月，因為志趣不合，想要另謀高就，企業要求他提供前公司的reference，很擔心地來問，萬一老闆不幫忙說好話，怎麼辦？洪雪珍指引他兩條路：1.老闆沒有義務要幫他說好話，他必須有這一層心理準備。2.如果他擔心老闆不幫他說好話，就想辦法去解決這個問題。

帶個小禮物去登門拜訪，向老闆表達謝意，感謝他在這三個月的教導，自己從老闆身上，學到哪些事，至少舉出三個具體的事例。老闆再凶惡，也是有血有肉，一定感動。

洪雪珍強調，推荐人很重要！公司在決定錄取你之前，還有所猶豫，或是出現兩名競爭者，取決不下，就會想要去打聽你在前公司的實際表現，幫助他們做成決定，因此推荐人是臨門一腳，決定錄取與否。

(中時電子報)