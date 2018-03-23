柯P拚連任 還有一張重要王牌

2018年03月23日 20:01 中時電子報 吳美觀 、財訊雙週刊 文/蕭如敏 編輯/、財訊雙週刊 文/蕭如敏

台北市長柯文哲最近很忙，忙著走訪政壇大老，忙著端出市政利多，忙著收爛攤...，連串的動作，讓人看到這位昔日的政治素人愈來愈「政治」了。原來，聰明如他者，早已悄悄啟動競選模式，布局連任。

「既然無法在任內完工，就想辦法讓傷害降至最低」，柯文哲幕僚透露，這是市府當前處理大巨蛋案最大目標。柯P也明白，大巨蛋案一定會成為選戰期間的攻擊話題，因此加速「清理戰場」，成了柯P的當前之務。

大巨蛋案誤判 變歹戲拖棚

市府官員指出，如今大巨蛋已完成台建中心審查，正在都委會進行大會；接著還有環評程序，讓大巨蛋回歸審查程序就不再流於口水，媒體感興趣的程度會大打折扣，未來在選舉期間，至少還在審查程序中，外界就不能以「毫無進展」來批評。

連市府幕僚都坦言，大巨蛋策略一開始出現嚴重誤判，跟遠雄隔空口水戰，讓柯文哲與趙藤雄碰面，雙方在法律、仲裁攻防，或是大張旗鼓展開會談，讓大巨蛋議題圍繞了市府團隊兩年之久，成為媒體的焦點之一；但最終的結果是案子沒有解決，柯P滿意度也跟著下滑，因此市府從去年初開始，就決定將大巨蛋送進內政部台建中心與都發局審查程序。

除了大巨蛋案，取消重陽敬老金部分也是容易炒作的話題。事實上，柯P也很清楚這點，大約一年多前，柯P就決定收尾。因此這一年來陸續推出老人共餐、敬老悠遊卡，企圖利用行政資源來挽回民心的企圖不言可喻。

社會局更從去年底開始，安排柯文哲參加了一個半月的長者共餐行程，親自在餐桌上與民眾博感情。北市府主計處日前公布第二預備金動支明細，去年柯文哲核准各機關動支七．1億元，其中花費最高的局處正是社會局的1.4億元，這些項目多花在長者身上，為重陽敬老金扳回一城的目標非常清楚。

除了收尾爛攤子外，柯市府近期也頻頻釋放利多，包括北市與新北市合作，推出公車加捷運的交通定期票；為了拉近公私立幼兒園學費差距，還編列預算，從9月開始補助就讀私幼4歲專班一般生每學期13660元，預估花3億餘元，將有1萬人以上受惠。這些政策在柯P以前口中可能是「政策買票」，現在已經巧妙轉化為「政策牛肉」了。

不管是買票還是牛肉，選民在政治上的感受也是很關鍵，因此柯P除了在市政上相繼釋放利多外，也加緊掃除政治上的利空。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)