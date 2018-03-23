大幅強化軍事經費 美參院批准38兆年度預算

美國國會在數小時內緊急通過1.3兆美元年度預算，已送交總統川普簽核。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，為避免聯邦政府第三度關門大吉，在執政的共和黨（Republican）強勢主導下，厚厚一本多達2,232頁的年度預算書，趕在到期前數個小時內，接連在兩院闖關成功：聯邦眾議院（The House）內獲得256席贊成、而聯邦參議院（The US Senate）則以65票過半通過這份高達1.3兆美元（約38兆台幣）年度預算。此法案目前已送往白宮（White House），等待總統川普（Donald Trump）簽署立案。

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這筆1.3兆美元（約38兆台幣）的年度預算中，最突出的一塊應該就是軍事經費。就五角大廈（The Pentagon）日前釋出的版本可見，國防總預算比去年大增611億美元（約1.78兆台幣）的額度，來到6,546億美元（約1.91兆台幣）。除了三軍的各類軍機和飛行器外，還包含海軍的造艦計畫、陸軍的坦克與裝甲車、長程導彈，以及川普念茲在茲的「太空部隊」，也都分到了數億美元的研發經費。

雖然眾議院院長萊恩（Paul Ryan）在表決前向議員們表示，預算內容都已經過數個月的協商討論，不會再有其他「重大的驚喜」出現；但對於不少負責審核的國會議員們，如此倉促且短時間的議程，像代表肯塔基州（Kentucky）的參議員蘭德・保羅（Rand Paul）就在推特上砲轟，他曾要求延後或延長審議時間未果，「多達2,232頁的預算報告書，我們居然僅有1小時的時間閱讀、審批和做出決定？我對這份預算、只有可怕且擴大赤字的感覺。」

美軍擬新購90架F-35戰機，圖中三架分別為A、B、C三型機種。（圖/美國空軍）

預算案中編列了16億美元（約466.8億台幣），準備在美墨邊界建築高牆和增設守衛；而川普與共和黨，最終否決了民主黨（Democrats）要求對「追夢人」計畫（Dreamers）的經費。

(中時電子報)

文章來源：Senate passes $1.3tn budget bill as Republican leaders rush to avert shutdown

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