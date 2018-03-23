台灣攝影家參與「影像澳門」國際藝術博覽盛會

2018年03月23日 15:02 旺報 李怡芸

郭英聲參展作品《無題》。（文聚殿提供）

鄧博仁參展作品《2020》。（文聚殿提供）

張仲良參展作品《窗．明鏡透視》。（文聚殿提供）

「影像澳門」藝術博覽會(Photo Macau Art Fair)是亞洲聚焦攝影與動態影像的新興國際藝術博覽會，今年於24日至26日於威尼斯人展館舉行，台灣由「Culturegathery - Galerie d’art et Culture 文聚殿藝術文化」策劃，邀請了台灣重要攝影藝術家赴澳門參展。

此次參與展出的台灣藝術家，包括國家文藝獎得主莊靈、國際知名攝影家郭英聲、受邀國際威尼斯雙年展展出的謝春德、在兩岸三地與國際藝壇活躍的攝影家呂良遠、洪世聰、江思賢、鄧博仁、馬立群、徐欽敏與張仲良。

「影像澳門」藝術博覽會本次除了邀請來自台灣、德國、韓國、香港與澳門的藝廊齊聚一堂。同時也邀請國際策展人、藝博會與攝影機構負責人等舉辦國際論壇。台灣策展人孫維瑄將以「Transfiguration～Taiwanese multiform images台灣影像藝術的轉異」為題，期望將台灣歷史、文化與創作的多元性在國際重要平台呈現。

台灣長期受到多元文化的熏陶，此次受邀展出的重要攝影家以敏銳的心與眼，透過具個人特色的創作方式，融合再現出經典的深厚底藴與創新的多元活力。眼見的人、事、物既是客觀的存在，也可被視為是主觀的中介。藝術把不可見的內在世界化為一種可見的視覺存在，繼而讓觀者從感官經驗過渡到思想層面。擬像與虛幻、藝術與日常、具象與抽象、實體與觀念等的形象及美學價值轉換，突破實相與時空界域、成就了台灣多元影像的璀璨切面與無限延伸的向度。

(旺報)