2018年03月23日 15:03 時報周刊 溫博鈞

三原慧悟（左）執導時要大野拓朗演得「又帥又可愛」。（陳俊吉攝）

三原慧悟為電影記者會盛裝出席。（蘇蔓攝）

Youtuber三原慧悟首次自導自演劇情長片《再一次，台灣見》，與電影主角大野拓朗邀請大家一同觀賞該片。

三原慧悟：男生也可以很可愛

Youtuber三原慧悟首次自導自演劇情長片《再一次，台灣見》，首次初試啼聲擔任導演，自己也參與了演出。

今年28歲的他以自我介紹「嗨！大家好，我叫 一，二，三原～」留給網友們深刻印象，主題多為台日文化差異的他YouTube追蹤數曾達到48萬、FB粉絲按讚達到33萬，一夜成名。

在網紅界逐步累積人氣，他對台灣的熱愛不僅藉由製作影片傳達，前一陣子他更移居台灣，不過他說「衣服曬不乾」和「買不到日本常用的喉嚨消毒藥水」是他最大的困擾。為解決衣服曬不乾，他買了日本品牌的高檔洗衣機，而喉嚨消毒藥水則從日本帶來，他很好奇為何台灣人不用喉嚨消毒藥水。

記者會當天三原慧悟身穿西裝，帥氣模樣得到不少好評價，很少穿西裝的他聽到讚美顯得有點開心。他希望包括主角大野拓朗的男生演員們，在片中呈現出「追求夢想、但也有時會挫敗」的可愛質感，但聽到在台灣男生並不常被鼓勵「可愛」的時候，他大大地發出了「欸～」的驚訝聲。他希望大家能去看電影中的可愛的角色們，明白「男生也是可以可愛的」。

出身於有名大學的他畢業後進入大電視台工作，但他竟然辭去了人人稱羨的這份工作，這在仍以有個好頭路為優先的日本社會需要相當的勇氣。但三原慧悟說：「既然父母生了自己，就要把握自己的人生，才是真的對得起父母」。他也說自己雖不去想若失敗會如何，但萬一失敗，他就回到日本從事影像製作工作。跟別的Youtuber比起來，熱愛影像製作的他覺得自己並沒有特別想上鏡頭，但最後還是自己露了臉，他說：「因為要當Youtuber嘛！」。

他做過許多的台日文化差異影片，他自己覺得最成功的是「在台北全種類珍珠奶茶試喝！在10間中最好喝的Top1是！？」這個實驗，因為從那之後就有不少人見到他便請他喝珍珠奶茶。問對自己成為Youtuber成功是否感到訝異，他想了一會說：「在台灣，只要因為你是日本人就容易被接受，對此我覺得十分感恩。」

(時報周刊)