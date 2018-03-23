欠牌照稅不繳 大媽抱愛犬看車遭拖吊

李姓女子欠牌照和燃料稅不繳，路邊停車睡覺慘被拖吊。（蔡依珍翻攝）

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李姓女子欠牌照和燃料稅不繳，一度拒絕下車，和警方「盧」近半小時。（蔡依珍翻攝）

53歲李姓女子欠繳燃料稅不繳，23日把車停在路邊停車格、在車上小憩，就引來桃園執行分署執行官查扣車輛，李女一度拒絕配合、賴在車上，警方到場告誡後還故意讓車窗開開關關，直到警方祭出公權力才不情願配合，抱著愛狗眼睜睜看愛車遭拖吊，若拒不繳錢將被法拍。

53歲李姓女子23日早上8點多將愛車停放在桃園區南平路上的停車格，交通局透過整合停車資訊管理系統，發現她欠繳桃園監理站汽車燃料費2萬3219元，立即通報桃園執行分署，執行官到場查扣，車內的狗狗聞聲大叫，在車上小憩的李女也被驚醒，獲悉愛車因欠稅要被查封，使出難纏功，賴在車上不肯離去。

執行官好說歹勸仍未果，請來轄區警方協助，李女依然故我，推說東西都在車上、擔心不翼而飛，和公權力對峙近半小時，沒想到李女竟趁警員將頭手探入車內察看時，將車窗上下開關，警方喝斥要以妨害公務究辦，李女才心不甘情不願地帶著狗狗下車，看著愛車被拖走。

桃園執行分署指出，李女不但個人欠下2萬3219元汽車燃料費不繳，還擔任2間公司負責人，另外欠下204萬5562元的營業稅和健保費，曾擔保公司會按期繳納卻食言，因此查扣她愛車，初估2014年5月才出廠的全白納智捷至少70萬元，她名下還有2棟房產，執行官強調，如仍拒不繳納，將於下月拍賣車子和房產。

(中時)

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