別再說桃園很難玩！TOP 10打卡景點公開 各種風格隨你拍

2018年03月23日 15:19 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

除了大溪老街之外，一般人對桃園的印象還不是很深，因此總有很難玩的錯覺，不過在認真搜尋桃園後，會發現有很多景點是我們從沒去過，但其實很不賴的地方，以下就整理出在社群網站上激起眾人打卡魂的10個景點，如果還沒踩點過，就趕快收進旅遊清單裡吧！

▍1、大溪老茶廠 ▍

地址：桃園市大溪區新峰里1鄰復興路二段732巷80號

隱身在桃園山區的「大溪老茶廠」，在2013年重整後開幕，融合了中、英、日建築風格，外型參考自印度阿薩姆茶廠的挑高式建築，走進裡面也有很多好拍的點，包括整片以窗為牆的老檜藍窗櫺，以及購自爪哇島的金屬彩椅等等。

呱呱（@clover_leaf920）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 14 日 12:22 上午 張貼

江 咪 寶 Mibao_♡（@mibao_0）分享的貼文 於 PDT 2017 年 11月 月 2 日 8:06 上午 張貼

▍2、觀音草漯沙丘 ▍

地址：桃園市觀音區

有「台版撒哈拉沙漠」之稱的草漯沙丘，由於在沿海地帶，河流帶來相當豐富的漂沙，經由堆積形成絕美的沙丘地貌，綿延數公里，鬼斧神工的景觀吸引許多人慕名前往。

🇹🇼ᴱᴿᴵᶜᴬ ᶜᴴᵁᴬᴺᴳ ♑️ᴳᴵᴿᴸ（@erica9197）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 10 日 4:12 上午 張貼

六（@chou6six）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 4 日 7:39 上午 張貼

▍3、八德落羽松秘境 ▍

地址：桃園市八德區霄裡里浮覓16鄰1號

占地近3公頃的落羽松林，種植近3千顆落羽松，每到寒冷季節松葉就會由綠轉紅，直到隔年1月整片松葉才會落光，近年來成為當地著名秘境，林姓地主也很大方，現場並未圍起籬笆，讓民眾自由捕捉鏡頭，但也提醒大家要記得保護環境、不要留下垃圾喔！

Win（@winlin723）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 29 日 8:14 上午 張貼

▍4、豆麥埤塘 ▍

地址：桃園市大溪區復興路二段650號

造訪有千塘之鄉之稱的桃園，絕不能錯過這裡，在往大溪老茶廠附近，藏著一個美如童話般的「豆麥埤塘」，完整保留了原始的自然風貌與生態，湖光水色的美景讓人心曠神怡。

Elena wang👙🍹⛱️（@elena_0921）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 16 日 4:41 上午 張貼

楊花花 Hannah*🌸x日常（@mnc789171）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 9 日 2:09 上午 張貼

▍5、大溪花海農場 ▍

地址：桃園市大溪區復興路一段1093巷27號

位於草嶺山的大溪花海農場，與慈湖相鄰，過去有不少偶像劇都曾到此取景，因此名氣頗盛，最近增設的「神秘摩艾石像」在IG上更是造成一番轟動！

150 萱（@w.c.h_forward）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 26 日 4:14 上午 張貼

郭嵐💕（@lan_82）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 11 日 12:04 上午 張貼

▍6、桃園龍貓公車站 ▍

地址：桃園市觀音區中山路二段239號

喜歡龍貓的朋友們，其實在桃園就能圓夢了，在觀音的和美幼兒園裡，設置了一個可愛的龍貓車站，雖然場景不大，但還是足夠讓人拍得很滿足，有到觀音玩可以順便把這裡安排進去。

봉（@bonchuchu）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 12 日 7:46 上午 張貼

@page2587 分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 8 日 3:20 上午 張貼

▍7、基國派老教堂 ▍

地址：桃園縣復興鄉三民村18鄰96-3號

位於桃園復興區的「基國派教堂」早在1960年代就已完工，是全台唯一一座利用石頭建築而成的老教堂，教堂佇立於草坪之上，石牆因經歷歲月風霜而斑駁，後方是層層疊疊的山巒，畫面充滿了異國情調，夜晚配上星空點綴，更是另一種風貌！

💕宋珊珊/宋33💕（@s4752147）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 23 日 2:16 上午 張貼

▍8、HoneyWood Cafe ▍

地址：桃園市平鎮區復旦路四段116巷51號

位於莊園中的「HoneyWood Cafe」，建築很有好萊塢的極簡風格，讓人彷彿走進了美國度假，大大的莊園裡，還能看到純白南瓜馬車、夢幻教堂、幸福鐘等等景觀，室內還有各種鮮豔顏色花朵的大花牆，是一個非常好拍的景點！

追蹤你（@shihhan_0929）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 9 日 2:11 上午 張貼

Iris🥂（@imirisgirl）分享的貼文 於 PDT 2017 年 11月 月 2 日 3:04 上午 張貼

▍9、龍岡圖書館 ▍

地址：桃園市中壢區台貿一街100號

龍岡圖書館榮登「桃園最美的圖書館」，外觀使用大量木元素，走自然質樸的風格，看起來宛如一個大書架，內部裝潢採用挑高設計，交錯的樓梯、木隻交疊的天花板、點點的燈光，讓人有種走進哈利波特魔法世界的錯覺。

于華x（@quaint613）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 8 日 5:30 上午 張貼

慧玟 曾（@zenghuiwun）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 4 日 10:06 下午 張貼

Hao（@jjiills）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 19 日 3:01 上午 張貼

▍10、塩Way義式餐坊 ▍

地址：桃園市中壢區崁頂路1039-1號

以藍黃貨櫃屋風格打造的「塩Way義式餐坊」，中間挖空的落地窗玻璃，讓人有煥然一新的感受，室內有不少懷舊物品可以拍照，包括偉士牌機車、陳舊大鐵櫃等等，戶外還有小綿羊、特色風車等造景，夜晚點燈的時候氣氛更浪漫。

(中時電子報)

🙋🏻ᴸᵞᴰᴵᴬ 蛋蛋（@lydia0622）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 3 日 9:19 下午 張貼

吳芷涵（@han821202）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 23 日 9:41 下午 張貼