行李箱耶誕樹拆解後 承載愛航向史瓦濟蘭

2018年03月23日 15:20 中時 馮惠宜

藍天飯店將去年底行李箱耶誕樹拆解後可用的行李箱捐贈給天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團，志工團成員汪凱彰、藍天飯店總監胡湘苓、天主教會台中教區黃清富以及志工團團長周文蕊（由左而右）一起參與捐贈儀式。（馮惠宜攝）

座落於台中中區的1969 BLUE SKY HOTEL藍天飯店去年耶誕節以80只行李箱打造高450公分的行李箱耶誕樹成為老市區藝術亮點，節慶過後經整理可用的行李箱23日贈與天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團，在今年暑假將裝載台灣募集的物資、醫療用品等隨著志工團飛往史瓦濟蘭，志工周文蕊指出，這些行李箱不只承載愛也承載希望，未來將留在當地照顧據點陪伴志工們行善。

藍天飯店去年結合台中在地品牌AOU微笑行李箱打造行李箱耶誕樹，活動結束後藍天與AOU整理出20多只行李箱贈予天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團，23日在飯店內舉辦捐贈儀式，天主教會台中教區神父黃清富、及志工周文蕊以及志工代表賴美媖、游芬媛、汪凱彰等人也到場說明志工團近年在史瓦濟蘭的助貧扶弱計畫。

周文蕊指出，天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團已邁入第9年，每年夏天醫療團和學生教育團都會到史瓦濟蘭進行義診以及課業輔導，近年也開始投入水資源淨化、NCP鄰里關懷弱勢兒童計畫、逆風少年專案計畫，希望透過飲水設備改善居民健康，也協助當地孤兒、偏鄉等弱勢兒童可以借由教育脫貧。

賴美媖說，史瓦濟蘭離台灣有1萬1千公里，搭機要28小時才能到達，有了這批行李箱可以讓志工攜帶物資更安全便利，感謝藍天和AOU微笑行李箱的愛心，她也希望在今年7月志工團出發前募集更多物資、愛心捐款，大家一起協助志工團發揮大愛。

(中時)