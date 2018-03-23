兩越南外配下田同遭雷殛 　釀1死1傷

2018年03月23日 15:37 中時 周麗蘭

唐玉玲疑似推動鐵製的推車時，剛好遭雷殛觸電，唐玉玲的丈夫李國逢（右）帶領縣議員李明哲（左）勘查。（周麗蘭攝）

胡氏金登回憶心有餘悸，她說不記得聽到雷聲，只感覺從背後重擊。（周麗蘭攝）

3月20日早上7點多雲林縣崙背鄉草湖村發生雷殛，2名越南籍外配唐玉玲、胡氏金登在濁水溪畔採收青花菜時，連續遭到三次雷殛，前兩次不以為意，未料第三次兩人都遭雷擊中昏倒，其中唐玉玲傷重不治，胡氏金登休克後甦醒。

從越南嫁來台灣18年的唐玉玲與丈夫種2甲田，20日清晨5點多她找越南同鄉好友胡氏金登幫忙採收青花菜，7點多崙背鄉突然下起滂沱大雨，雷聲隆隆連續閃電，兩人冒雨工作，胡氏金登有穿雨衣，唐玉玲為方便工作而淋雨收菜。

第一次閃電時，穿雨衣的胡氏金登把手上的鐮刀丟掉，兩人相視而笑；第二次閃電時，兩人都被嚇到丟掉鐮刀，以免引電上身，雷聲過後兩人以為安全，又撿起鐮刀，瞬間兩人遭雷殛，雙雙休克在田裡。

胡氏金登被雨淋醒，完全不記得發生甚麼事，赫然發現唐玉玲倒在青花田上，嘴唇已發黑，沒有呼吸心跳，她騎摩托車回家找人求救時，因頭痛欲裂兩度摔車，在半路遇到唐玉玲的丈夫剛好要來載菜。

唐玉玲的丈夫李國逢趕忙衝到田裡搶救，但妻子已沒有呼吸心跳，勉強將妻子抱上貨車，載往雲林基督教醫院急救仍傷重不治，法醫相驗發現唐玉玲的頸部與手臂都有遭雷殛斲傷的痕跡。

唐玉玲與夫婿李國逢育有兩個女兒，家裡經濟情況不佳，還要照顧中風老爸，最近菜價低賣到賠本，生活很拮据，又遇上雷殛憾事，痛失家庭重要經濟支柱。

村民向雲林員李明哲陳情詢問能否請求國賠，幫助這家人度過難關，雲林縣府答覆表示雷殛是天災，並非人為疏失，無法申請國賠。

唐玉玲在越南的父母得知女兒下田被雷殛過世，哀痛逾恆，已趕辦證件來台送女兒最後一程。

(中時)