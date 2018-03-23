大慶商工畢業成果展 驚艷登場

大慶商工進修部美容科的「奇幻魔魘」，可愛、恐佈都有。（鐘武達攝）

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時尚科的「美人魚」秀。（鐘武達攝）
大慶時尚科的「宇宙」想像。（鐘武達攝）
「精靈甦醒」的表演者，用衛生紙創作造型。（鐘武達攝）
「顫慄幻影」，男主角游家豪飾牛魔王，他要證明男性也能秀出一片天。（鐘武達攝）

彰化縣大慶商工23日舉辦家事類科專題畢業成果展，學生透過主題「幻化」發想創意，餐飲科以東方歷史著名的武士、忍者搭配花式調酒，時尚科學生還將衛生紙化身成時尚的衣裳，還有張牙舞瓜、可愛兼具的吸血鬼，處處是驚嘆。

校長李社源說，大慶商工為了驗收畢業生3年的學習成果，每年都會幫學生搭起舞台讓他們秀自己，這次參加專題製作的孩子，力求完美，無不使出渾身解數，演出很精彩。

今年的畢業展「幻化」，時尚、美容科學生利用不同材質製作出「顫慄幻影」、「宇宙」

、「奇幻夢魘」、「七彩美人魚」、「精靈甦醒」等主題的精美華服，結合美姿美儀台步走秀，相當專業又氣勢。

搭配著燈光音效，時尚造型科的「顫慄幻影」首先登場，學生使用泡綿紙製成的衣服，在幽暗的黑夜散發出奇幻；「精靈甦醒」利用衛生紙的柔軟、易染色特性設計服裝，就像春天活潑的精靈。

「七彩美人魚」的服裝則運用霧面處理及亮片搭配，打造出安徒生的童話世界；而時尚科的蔡正洋是男孩子，則是「婀娜多姿」的反串主角，很妖艷；游家豪以「牛魔王」造型呈現，很吸睛，他說，走秀不只是女性的專利，只要好好發揮，男性也能走出一片天。

進修部美容科學生，白天要上班，晚上要上課，為了這場成果展，可是很投入，她們充分發揮化妝專長，呈現「奇幻魔魘」作品，有蜘蛛精、有喪屍，有可愛、也有恐怖。

(中時)

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