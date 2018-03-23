成功為民保住252萬元 彰縣7員警阻詐有功獲表揚

2018年03月23日 15:56 中時 謝瓊雲

余婦（中）誤信帳戶要被監管，急著要出門前往銀行提款，溪湖分局偵查佐王耀緯與警員李蕙君即時趕到她家中攔人，為她保住200萬老本。（謝瓊雲翻攝）

溪湖分局偵查佐王耀緯（左）與警員李蕙君因即時攔阻詐騙保住民眾血汗錢，獲彰化縣警察局長林順家（中）公開表揚。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣警方聯手打擊詐騙，今年至今攔截4件已在進行中的詐騙行動，為4名民眾守住252餘萬元存款；一名婦人甚至已經被詐騙車手交付偽造監管文書，急著回家拿存摺印章，幸好員警趕至她家中阻止她出門領錢，順利保住戶頭裡200萬元老本。

57歲余姓婦人今年2月5日午後接到詐騙集團來電告知，其帳戶有問題恐遭凍結，需要監管帳戶；老套詐騙手法仍成功令她上當，雙方約好到婦人住家附近超商，車手當面交付假文書，婦人信以為真，擔心帳戶被凍結存款不保，急忙回家拿存摺、印章，卻發現員警早已等在家門口。

溪湖分局偵查佐王耀緯表示，他與警員李蕙君兩人告訴余婦遇到詐騙，余婦卻對詐騙集團指示深信不疑，反而誤認兩名員警才是騙子；兩人出示相關證件，苦口婆心勸了半小時，終於讓婦人打消領錢念頭。隔天詐騙集團主動來電催促余婦盡快交付現金給他們保管；這回余婦學聰明了，立刻聯繫溪湖警方，總算順利保住200萬元存款。

彰化縣刑大近年積極打詐，除聯合各分局不斷透過宣導提醒民眾謹慎警覺，還與各大超商、銀行合作，店員、行員若發現有上門來買點數或匯款、轉帳民眾就即時通報，阻止民眾遭詐。

此外，近日配合刑事局「斬手行動」專案，分析縣內車手領錢熱點，透過ATM與路口監視器比對，掌握詐騙集團車手行蹤，及時攔截車手犯行，今年來已成功替4人保住252萬餘元，7名分屬員林分局和溪湖分局的阻詐有功員警，近日在彰化縣警察局主管會報中獲局長林順家公開表揚。

(中時)