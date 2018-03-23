治水吸睛也吸金！中市獲前瞻37億補助

2018年03月23日 15:51 中時 盧金足

綠川、柳川整治吸睛更吸金！繼行政院長賴清德、嘉義市長涂醒哲及新竹縣長邱鏡淳來參訪，台北市長柯文哲也要來取經，水利建設變觀光熱點，市府23日宣布，前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」，中央已核列總經費約37億元給台中，額度創全國新高。

林佳龍上任之初即在「台中好生活2025旗艦計畫」打造大台中水環境願景，推動「台中清溪計畫」，致力改善河川水質，營造親水河岸空間為目標，並編列預算進行先期規畫。

水利局長周廷彰表示，「全國水環境改善計畫」採競爭型機制，經各領域委員與專家學者審查評分，包括民眾認同度、計畫總體規畫完善性、水環境改善效益、亮點成效、地方政府整合推動重視度等多達12項。

台中市提出6條亮點水系改善計畫，包含柳川第二期、綠川、惠來溪系統（惠來溪、潮洋溪及黎明溝）、旱溪排水、筏子溪及南勢溪等水環境改善計畫，內容完整，獲得中央37億元補助，補助經費高居全國之冠。

周廷彰強調，綠川、柳川整治奏效引起市民迴響，也是全國矚目的水環境建設亮點，市府為進一步推動全流域治理，擴大整治柳川上、下游，綠川整治往南區推進，完整形塑綠川、柳川新軸線風貌。

此外，為使台中市水域發展更完善，市府提出惠來溪、潮洋溪、黎明溝及南勢溪等水環境改善計畫，發展在地水岸特色，旱溪排水水環境改善計畫，改善旱溪水質，舉辦水利園區及鄰近區域設施改善。

筏子溪於永春東路至台中高鐵站河段的左岸高灘地整治，「TAICHUNG」文字地標更成為打卡新熱點，打造水岸花都，提供市民親水優質環境。

(中時)