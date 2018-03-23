皮革工廠排廢 負責人緩刑、公司犯罪所得4449萬全沒收

員林市員大排、東山排水3年前屢屢遭工廠排廢染成「牛奶溝」。（鐘武達攝）

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彰化社頭夆昌皮革公司因非法排放有害人體健康的廢汙水將員大排染成「牛奶溝」，彰化地方法院審理終結，陳姓負責人與涂姓特別助理依《水汙染防治法》等罪分別判刑2年與1年11月，緩刑5年，並應分別向國庫支付1300萬元與55萬元。

夆昌公司部分則科罰800萬元，犯罪所得4449萬5563元沒收。其餘涉案夆昌員工及代操作業者等5人，均另依協商程序判決。

判決指出，員大排於2014年起陸續被發現水色異常，有時像「牛奶」、有時像「可樂」，民眾懷疑是工廠排放廢水汙染向彰化調查站檢舉，隨後彰化地檢署指揮會同環保局、保七總隊歷經5個多月明查暗訪，揪出夆昌公司是禍首。

夆昌皮革從事皮革染整製造，因染色製程會產生廢汙水，自行設置事業廢汙水處理設備，並委託代操作業者處理，業務量大時，產生的廢汙水量遠超過設備處理的水量與經核准的排放量，陳姓負責人於是自2012年即指示屬下另行設計繞流暗管排放，直到2015年被查獲。

法官調查，夆昌公司在染色製程產生的廢汙水所含汙染物質有化學需氧量、懸浮固體物、鉻、六價鉻與油脂等等，其中鉻與六價鉻具毒性，屬環保署公告有害人體健康物質。另外，環保局監測採樣，在夆昌汙水放流口採取的水質檢驗所含有害人體健康的重金屬超標達5至19倍。

而夆昌公司從2012年10月至2015年10月總計3年期間，因負責人等從業人員以違法繞流排放未經處理完全的廢汙水共節省4449萬5563元，視為犯罪所得利益。

(中時)

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