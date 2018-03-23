海峰盃圍棋賽 旅日名棋士張栩受邀講評

旅日知名棋士張栩(左)受邀回來擔任海峰盃圍棋賽講評。(海峰棋院提供)

友善列印
中時電子報

第十屆海峰盃進入8強賽，8位棋手戰戰兢兢謹慎應戰，旅日棋聖張栩受邀擔任線上講評，與棋迷朋友共同關注棋局發展，賽後結果令人驚艷，海峰盃首度出現最後四強都是年輕選手，四位棋士平均年齡僅17.5歲。

旅日棋聖張栩與蕭正浩九段、劉耀文五段親上直播台，輪番上陣與棋迷共同觀戰並講解，王元均天元對陣簡靖庭三段的棋局令張栩印象相當深刻，雙方都有出現失誤，簡靖庭甚至一度被判斷不行了，卻展現其韌性，大逆轉讓王元均中盤告負。

另一盤戰況激烈的非陳詩淵國手與許皓鋐五段的棋局莫屬，許皓鋐自去年赴杭州棋院受訓回台後狀態一直不錯，一連拿下2場職業賽冠軍，可說是棋力大耀進，昨日對上海峰盃冠軍王陳詩淵，也展現驚人的實力，歷經五個半小時，宣告獲勝，有望進入冠亞軍戰。

最後留下的四強棋士都相當年輕且皆隸屬中華職協精銳隊，林君諺棋王(20)、許皓鋐五段(17)、簡靖庭三段(17)、賴均輔三段(16)。簡靖庭及賴均輔為第一屆道場(由中華職協設立，培植有意成為職業棋士之業餘棋士)學員，一路往上扶植晉升職業棋士，可見集中訓練模式的成效，期待未來朝國際賽前進；許皓鋐與賴均輔首次打入海峰盃四強，僅有簡靖庭曾在兩年前打入決賽，本屆海峰盃注定會誕生一位新冠軍得主。

(中時電子報)

打輸日本選手會被罰？大陸桌協有… 邁阿密網賽 謝淑薇對上前球后普…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。