海峰盃圍棋賽 旅日名棋士張栩受邀講評

2018年03月23日 15:51 中時電子報 黃邱倫

第十屆海峰盃進入8強賽，8位棋手戰戰兢兢謹慎應戰，旅日棋聖張栩受邀擔任線上講評，與棋迷朋友共同關注棋局發展，賽後結果令人驚艷，海峰盃首度出現最後四強都是年輕選手，四位棋士平均年齡僅17.5歲。

旅日棋聖張栩與蕭正浩九段、劉耀文五段親上直播台，輪番上陣與棋迷共同觀戰並講解，王元均天元對陣簡靖庭三段的棋局令張栩印象相當深刻，雙方都有出現失誤，簡靖庭甚至一度被判斷不行了，卻展現其韌性，大逆轉讓王元均中盤告負。

另一盤戰況激烈的非陳詩淵國手與許皓鋐五段的棋局莫屬，許皓鋐自去年赴杭州棋院受訓回台後狀態一直不錯，一連拿下2場職業賽冠軍，可說是棋力大耀進，昨日對上海峰盃冠軍王陳詩淵，也展現驚人的實力，歷經五個半小時，宣告獲勝，有望進入冠亞軍戰。

最後留下的四強棋士都相當年輕且皆隸屬中華職協精銳隊，林君諺棋王(20)、許皓鋐五段(17)、簡靖庭三段(17)、賴均輔三段(16)。簡靖庭及賴均輔為第一屆道場(由中華職協設立，培植有意成為職業棋士之業餘棋士)學員，一路往上扶植晉升職業棋士，可見集中訓練模式的成效，期待未來朝國際賽前進；許皓鋐與賴均輔首次打入海峰盃四強，僅有簡靖庭曾在兩年前打入決賽，本屆海峰盃注定會誕生一位新冠軍得主。

(中時電子報)