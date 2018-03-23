林美秀連拍三片喊：「差不多了」 宣告休息時間「無止盡」

《喜從天降》媒體探班，豪宅貴婦三人組，左起百白、方季惟、林美秀、小8、曾之喬。（影一製作所提供）

友善列印
中時

黑色喜劇《喜從天降》（暫定）今舉行台中探班記者會，林美秀今年一連接演三部戲，今透露五月將開始長時間休息，還表示期限是「無止盡」，眾人驚嚇難道是要息影？她表示：「很難講。」但不會刻意不演，「隨緣，有機會就演。」笑言希望有廣告邀約。

林美秀主演《王牌教師麻辣出擊》2月才殺青，一連接下《喜從天降》和《殺手不笨》兩片，她表示演出量「差不多了」，之後想好好休息，學做麵包、肥皂，不過她也表示希望國片市場更好，「先生（攝影師）可以有錢賺，我也有一點。」被問生子進度，她維持同樣答案：「一切順其自然。」

此次和玉女歌星方季惟、喜劇團體白文鳥團員百白一起飾演貴婦，林美秀透露和方季惟原本是「臉友」，此次初次見面就問彼此年齡，發現兩人同年，加起來剛好超過100歲，2人都欣賞彼此歌聲，方季惟還現場小唱林美秀為《總舖師》主唱的〈金罵無ㄤ〉，林美秀打趣說：「唱了就有尪！」

方季惟近年多在大陸商演，偶爾回台接演戲劇和電影，她表示最近除了拍戲，也已經完成三首歌錄音，即將推出EP，因為去年母親過世，希望能在母親節前推出作為送給在天上母親的禮物。

百白則是透露和林美秀、方季惟對戲之後「心情不好」，「第一次被前輩震到。」她本來就視林美秀為偶像，對戲後更加佩服，「（像是）她開車我跟著她的感覺。」三人分別飾演不同性格的貴婦，百白笑說自己就是「穿梭其中」，因此學習到許多。

該片由監製李烈、黃江豐，與導演李中繼《青田街一號》之後再度攜手，主演柯宇綸飾演一毛不拔的投資客，小8飾演的太太與兒子露營在沒有裝潢的毛胚屋裡，手邊的錢都拿去借錢滾錢，只為等待增值賣出以賺取差價，未料飾演「靈魂」的廖峻意外「從天而降」，打亂了他所有的如意算盤。李烈表示成本雖僅有3500萬，但精緻度絕對不減，主要花費都放在演員表演，另外也會有特效，預計年底上映。

(中時)

被爆做公益「造假」 楊冪沉痛認… 來台中拍片得獎率高！《喜從天降…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。