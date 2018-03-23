林美秀連拍三片喊：「差不多了」 宣告休息時間「無止盡」

2018年03月23日 15:58 中時 徐桐炘

黑色喜劇《喜從天降》（暫定）今舉行台中探班記者會，林美秀今年一連接演三部戲，今透露五月將開始長時間休息，還表示期限是「無止盡」，眾人驚嚇難道是要息影？她表示：「很難講。」但不會刻意不演，「隨緣，有機會就演。」笑言希望有廣告邀約。

林美秀主演《王牌教師麻辣出擊》2月才殺青，一連接下《喜從天降》和《殺手不笨》兩片，她表示演出量「差不多了」，之後想好好休息，學做麵包、肥皂，不過她也表示希望國片市場更好，「先生（攝影師）可以有錢賺，我也有一點。」被問生子進度，她維持同樣答案：「一切順其自然。」

此次和玉女歌星方季惟、喜劇團體白文鳥團員百白一起飾演貴婦，林美秀透露和方季惟原本是「臉友」，此次初次見面就問彼此年齡，發現兩人同年，加起來剛好超過100歲，2人都欣賞彼此歌聲，方季惟還現場小唱林美秀為《總舖師》主唱的〈金罵無ㄤ〉，林美秀打趣說：「唱了就有尪！」

方季惟近年多在大陸商演，偶爾回台接演戲劇和電影，她表示最近除了拍戲，也已經完成三首歌錄音，即將推出EP，因為去年母親過世，希望能在母親節前推出作為送給在天上母親的禮物。

百白則是透露和林美秀、方季惟對戲之後「心情不好」，「第一次被前輩震到。」她本來就視林美秀為偶像，對戲後更加佩服，「（像是）她開車我跟著她的感覺。」三人分別飾演不同性格的貴婦，百白笑說自己就是「穿梭其中」，因此學習到許多。

該片由監製李烈、黃江豐，與導演李中繼《青田街一號》之後再度攜手，主演柯宇綸飾演一毛不拔的投資客，小8飾演的太太與兒子露營在沒有裝潢的毛胚屋裡，手邊的錢都拿去借錢滾錢，只為等待增值賣出以賺取差價，未料飾演「靈魂」的廖峻意外「從天而降」，打亂了他所有的如意算盤。李烈表示成本雖僅有3500萬，但精緻度絕對不減，主要花費都放在演員表演，另外也會有特效，預計年底上映。

(中時)