豬臉識別進駐廣州種業小鎮 提高養殖水準

2018年03月23日 16:09 旺報 黃冠智

掌握豬臉辨識技術團隊，進駐廣州種業小鎮，其研究成果將廣泛應用於養殖管理、食品安全等領域。未來豬隻養殖戶再也不用擔心，豬隻無法辨識，只要拿起手機掃一下，就能完成。

豬臉辨識技術團隊有關負責人說：「我們從5年前開始資料方面的工作，研發工作則始於去年。」

大陸國家生豬產業技術體系首席科學家、中山大學教授陳瑤生博士表示，過去豬農可能會用戴耳標、植晶片等方法識別，但這讓動物有不必要的傷害，「我們要讓豬快樂地生活。」

有研究專家認為，影響養豬效率、成本的關鍵在於基因、營養、疾病、環控、管理等五大核心；而大數據、人工智慧可打通五大要素間的資料連接，精准定位、實現養豬生產。

截至昨（22）日上午，大陸已有1692個養豬場、近16,8821頭大豬，投入豬臉辨識，陳瑤生坦言，豬臉辨識技術仍要面對很多難題。「人會乖乖在鏡頭前拍照，但豬不會。豬的配合度低，拍照時有點不聽話。」

除了豬是多胎生動物，長相十分相似外，生活環境、彼此打鬥等影響，也會讓豬隻不易被識別。

豬臉辨識技術可對豬實行精細化個體管理。如在豬走進通道準備進食時，系統可透過「刷臉」將其辨識，並依各別情況投入飼料；若發現豬隻健康不對勁，可借輔助設備標記，以便工作人員跟進。

陳瑤生說，「以前豬消瘦要找營養師，獸醫來了又只是看病，我們可以透過高效精准的資料解讀連接這些環節，養豬水準會有大幅度提升。」

(旺報)