阿嬤淚眼杖棺後…食藥處開罰麗富康92萬

台中市食安處追查發現，麗富康官網刊登販售的食品共28項，其中「青春元素」等19項食品廣告內容誇大，已依法開罰。（馮惠宜翻攝）

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台中市食安處追查發現，麗富康官網刊登販售的食品共28項，其中「青春元素」等19項食品廣告內容誇大，已依法開罰。（馮惠宜翻攝）

日前有民眾疑因相信麗富康產品可治癌中斷治療導致病情惡化去世，死者弟弟PO出阿嬤淚眼杖棺照片引發討論；台中市食安處展開追查發現，麗富康官網刊登販售的食品有19項食品廣告內容誇大累計開罰92萬元。另外，也針對本案民眾使用的產品及該公司販售化妝品進行檢驗，確認是否合乎衛生標準及含西藥成分，若不合規定，將另案依法辦理。

食安處長洪秀勳指出，今年2月從網路獲知本案後，即主動展開調查，查出麗富康在105至107年2月間產品遭檢舉誇大不實，已裁處16萬元在案。經比對麗富康官網刊登販售食品，包括「青春元素」等19項食品廣告內容有誇張情事，因此再以違反食安法第28條第1項規定罰鍰76萬元，累計已開罰92萬元。

而針對麗富康販售的食品及化粧品，以及本案民眾使用的食品，已依法規就衛生標準部分進行檢驗，另也抽驗化妝品檢驗是否含有西藥成分，目前尚在檢驗中，如檢驗結果不符合規定，將依法辦理。

洪秀勳強調，中央已加速研訂食品違規廣告的裁罰準則，未來將依法積極辦理，呼籲選購相關產品時，如遇保健或醫療的問題，應諮詢醫師、藥師、營養師等專業醫事人員，切莫輕信宣傳或是旁人口耳相傳，確保自身健康。

(中時)

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