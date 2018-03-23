波頓任美國安顧問 呂秀蓮：美視中、俄為對手 就把台「攬條條」

前副總統呂秀蓮。（鄭任南攝）

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美國總統川普傍晚在推特宣布，前美國駐聯合國大使波頓將接任出任白宮國家安全顧問。由於波頓與台灣關係友好，前副總統呂秀蓮表示，川普任內已經認定，俄國跟中國是美國的對手，所以要把台灣「攬條條（抱緊緊）」，每次台灣戰略地位出現，美國就要拉緊台灣，不需要時就拋棄一邊。

呂秀蓮表示，她和波頓都有保持聯絡，波頓非常支持台灣。她期待下一步就是（台美關係）正常化。

不過呂秀蓮也強調，中國當然不會善罷干休，所以台灣也要做準備，美國需要台灣的戰略地位，也需要台灣來經濟作戰，去年美國在軍事上跟北韓緊張，現在北韓問題暫時化解後，美國現在看來要處理中國問題，因此更要拉緊台灣，不需要時就拋棄在一旁。

波頓被認為對台灣很友善，前副總統呂秀蓮指出，波頓擔任聯合國大使時，彼此都有保持聯絡，很明顯看起來，川普任內已經認定，俄國跟中國是美國的對手，所以他要把台灣攬條條，當然也是用行動表示，台灣是非常重要，特別是6月AIT新大樓啟動，「我們期待吧，下一步應該正常化吧」。

呂秀蓮說，當然，這樣話台灣也要做準備，中國也不會善罷甘休，就是她講的，這兩年很多關鍵問題都會發生。

呂秀蓮說，以前她推動台灣加入聯合國及我在外交委員會，有跟波頓互動過，波頓基本上就是認為台灣是一個國家，台灣長期受到中國打壓，非常抱不平，在聯合國有機會，也會替台灣講話，她當立委時，在台北舉辦台灣加入聯合國活動研討會時，波頓也來過。

對於中美貿易大戰一觸即發，呂秀蓮說，就川普來說，他跟北韓打軍事戰，現在南北韓稍微喘息，所以現在川普就回過頭來面對中國，因為的確中美逆差很嚴重，台灣跟中國的關係，在經濟上也是非常密切，所以當兩隻大象打架時，周邊的小動物，也要做自己的準備，所以台灣在經濟上也會受到影響，所以也要有自己的準備，都有利有弊。

呂秀蓮表示，這時也應該注意南韓，領導人文在寅過年這段期間的表現，不得讓人不佩服，化干戈為玉帛，實在很了不起，文在寅想要統一，周旋美中兩強間，走了很漂亮的路。

(中時)

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