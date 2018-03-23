馬祖北竿硬地超馬 挑戰參賽者體能極限

2018年03月23日 16:14 中時電子報 黃邱倫

第二屆馬祖北竿硬地超級馬拉松賽即將在24日登場，除了可以欣賞到海島美麗風景外，更挑戰參賽選手的體能極限。

馬祖北竿硬地超馬去年(2017)首度舉行，由於具有獨特戰地背景、地形陡峻起伏多變、形成獨有的天然賽道，「最硬賽道」名聲遠播，加上美景處處，讓人著迷，今年報名人數翻倍成長！除了3K親子體驗組，還設有3個組別，包括繞島一圈12.5K的輕鬆挑戰組、繞島2圈25K的半程超馬組，以及獲國際超馬總會IAU2017銅標認證、繞島4圈的50K超級馬拉松組。完成挑戰的跑友，除了完賽獎牌，也能獲得以吉祥物設計的經典款賽事紀念酒。

賽事路線堪稱經典，沿途經過對中國最大聲、最前線的播音站，跑友也將用雙腳跑過閩東傳統建築的坂里大宅、中外馳名的芹壁傳統聚落，以及神比人多的經典小漁村橋仔村！不少跑友也藉此行機會，遍遊馬祖南北竿，至25日，前往大坵島欣賞梅花鹿的船票只需100元，樂在運動觀光。

跑友翟耀宗興奮地說，「北竿硬地超馬，將是我完成『離島連線』的最後一站！」所謂「離島連線」，指的是馬祖北竿、南竿、金門、澎湖及小琉球、綠島和蘭嶼路跑，翟耀宗將在24日集滿他離島連線的最後一塊拼圖。

北竿鄉長陳如嵐表示，這項賽事已獲得國際超馬總會的賽道與賽事雙銅質認證，今年共有723位選手報名參加，而賽會吉祥物更是一度絕跡超過60年的「神話之鳥」也是馬祖「縣鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，參賽選手可以欣賞到馬祖獨特的戰地美景外，更可以前往大邱島看看梅花鹿，達到休閒、運動、旅遊等一舉數得的成效。

(中時電子報)