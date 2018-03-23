《深喉嚨》強震花蓮全民受災 傅崐萁：縣府忙救災 中央傷口灑鹽

2018年03月23日 16:17 中時電子報 綜合報導

花蓮震災善款被質疑「濫用」，花蓮縣長傅崑萁參加中天電視新聞政論節目「深喉嚨」時叫屈。(圖/中天提供)

花蓮震災善款被質疑補助石材、觀光業者是「濫用善款」，有網紅在網路發起退款。花蓮縣長傅崐萁參加中天電視新聞政論節目「深喉嚨」時叫屈指出，因為總統蔡英文、行政院長賴清德下令全力救災，花蓮縣政府因此依照行政院指示，比照高雄氣爆、台南0206地震救災方式運用善款。

他說，倒塌戶和黃端受災約190戶，都以一坪換一坪，異地興建，預計1年2個月後會建好房屋；牆裂、住宅部分受損等受災戶分別給予救災補貼，第一階段已經完成救助所有災民及受災戶，使用約９億元善款。

傅崐萁指出，總統蔡英文到花蓮巡視震災時指示，要救助石材業。因為石材業是花蓮的重要產業，中央因此提供200億元貸款，花蓮縣政府才運用善款補助石材業和觀光業1%貸款利息，協助業者儘速復元，建振花蓮縣產業。

傅崐萁，如果善款只能用於災民，則賴清德在台南災震後用善款補助24所小學重建，不是也違反規定？學校是災民嗎？但是台南可以，花蓮就不行？還遭到「幕後的、有計劃」的扭曲和在傷口灑鹽，如果賴清德院長不講清楚，以後再發生國家級的災難，哪個縣市長敢救災，台灣的民眾誰敢捐款？

更精彩內容，請收看晚上8點中天電視52新聞台深喉嚨節目。

(中時電子報)