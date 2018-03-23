如何辨識真假百元美鈔 警提供視覺及觸感6大訣竅

如何辨識真假百元美鈔 警提供視覺及觸感6大訣竅
友善列印
中時

百元美金假鈔坊間偶有所聞，民眾要如何自我簡單辨識。保安警察第七總隊第一大隊公關張嘉閔表示，坊間美金假鈔最常見的是最高幣值的百元美金，民眾掌握「視覺」及「觸感」訣竅就先初步辨識，近1年半以來，在台灣查扣到的假美鈔，大部分都是舊版大頭版美金居多，且在「100」字樣都還無法做到立體浮凸印刷。

張嘉閔分析，在視覺部分，1.紙色：真鈔：略帶藍、綠色，尤其空白處更清晰可辨；假鈔：僅略偏黃。2.正面右下方的「100」數字，真鈔：以「變色油墨」印製的「布紋」狀、「立體」字樣；假鈔：平滑的「平面」印刷、「油墨暈開」。3.背面的「THE UNITED STATES OF AMERICA」、「ONE HUNDRED DOLLARS」字樣，真鈔：光用肉眼即可辨識是「立體」印刷、「精細度清楚」，顏色有清楚的「色差」；假鈔：是「平面」印刷、類似「影印紙」。

至於觸覺部分，張嘉閔說，主要辨識方法在於：1.整張紙鈔，真鈔：幾乎全部是「立體」印刷；假鈔：像「平面」影印。2.正面的美國聯準會的老鷹圖騰，真鈔：印刷非常「立體」、浮凸；假鈔：像「平面」、「影印」效果。2.背面4個角落的「100」字樣，真鈔：觸摸即可感受到立體、浮凸，甚至觸摸可直接辨識出數字；假鈔：是「平面」，像「影印」。

(中時)

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