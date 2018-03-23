M60升級「部分超越」M1戰車 專家：心理安慰成分大

2018年03月23日 16:50 中時電子報 喻華德

大陸央視第四頻道《海峽兩岸》節目昨日以「靠美國撐腰 臺軍動作不斷」為題，討論國軍M60A3性能提升案和鷹式飛彈前推蘭嶼、綠島。節目中援引《蘋果日報》先前報導中「官員形容說，研改後的M60A3戰車在某些性能上是優於M1A1戰車。」對此陸軍裝甲兵退伍、著有《戰車部屬》的《尖端科技》雜誌編輯李思平在臉書撰文分析，指出裝甲兵最渴望的「火力」、「防護力」和「起步加速率」在性能提升案中並無法有效滿足需求。

土耳其M60T戰車

依據《亞太防務》雜誌一月號報導及陸軍學術雙月刊的「國軍M60A3主戰車性能提升研改延壽之芻議」資訊推論，可分成「火力」、「防護力」、「機動力」解析。

一、 火力：

《亞太防務》指出射控系統將重新設計，砲塔採用電動式高扭力馬達，沿用雲豹30公釐鏈砲砲塔設計的經驗為基礎，用以改裝M60A3砲塔。可知在升級後，可能只有「電動砲塔」是部分超越M1A1的，且還不是最新已經換裝全電動驅動砲塔的M1A1版本。排除主砲威力及砲彈穿透力，105公釐砲的射擊預定線為2,000公尺，而120公釐砲則是2,500公尺，這兩者在有效射程上就有根本性的差異。

此外，升級後的火力連「史崔克」的M1128機動火砲系統(MGS)都不如（編按：輪式戰車），因為MGS使用可發射更高膛壓砲彈的M68A2式主砲，而M60A3是M68A1式主砲。

而媒體報導敘述加裝自動裝填機（編按：出處《蘋果日報》報導「中科院大轉型 打造成亞太M60戰車性能提升中心」），以因應兵源減少，讓戰車從4人降低到3人，李思平指出事實上這只是「把工作量和成本轉嫁給後勤」而已，而「每一輛戰車上裝甲兵的工作負擔又會加重」，包括監視、維護、敲履帶等各種雜事。

二、 防護力：

在裝甲防護完全沒有超越甚至「追平」的可能性，在芻議中提到的模組化複合式或反應裝甲以及裝甲側裙，其防護能力完全不及M1A1，更遑論與衰變鈾裝甲的後續版本相比。此外，中科院原本打算與外商合作，但因外商不考慮技術轉移，因此中科院決定自行研發。

《陸軍學術雙月刊》提到M60A3要改裝上高端的「全車正壓式NBC防護與空調系統」，如果確實依此改裝，確實是「部分超越」，因為M1A1只有部分加裝所謂可供應冷氣的空調系統(一般人常常誤會M1原始設計就含冷氣，其實沒有)，但這對於戰力有多少提升？相當值得思考。

至於「主動式防護(APS)」或「雷射預警系統」、「乘員車外視覺系統」及砲塔自動洩壓設計等，理論上，中科院已經有雷射預警系統、車外視覺系統的成品，因此關鍵在於「整合及可靠度」，然而主動式防護和自動洩壓設計，則是最大的挑戰。車載的APS因對來彈探測時間短、反應速度極快，因此有相當地研發難度。至於自動洩壓系統，除非M60的砲塔完全大改造，包括切割與重新焊接，否則根本空間不足。

小結：

提升型M60A3可能只有全車正壓式NBC、雷射預警系統和乘員車外視覺系統超越M1A1。其中後兩項與作戰有直接關聯性，可提高戰場生存性，但根據李思平在2017年美國陸軍協會博覽會(AUSA 2017)現場觀察，對比它廠類似產品，中科院的車外視覺系統之畫面更新率，在解析度以及畫面更新率上仍有改善空間。

三、 機動力：

據《陸軍學術雙月刊》，軍方希望外購1,200匹馬力含以上的引擎，而這方面國際廠商都有現貨，因此不是問題，而據《亞太防務》報導，則也考慮金賓公司改良的950匹馬力引擎，令機動性不至於下降，甚至也達到了實質上性能提升。

不過，M1從最初的版本到現在的M1A2，都是用1,500匹馬力的AGT1500燃氣渦輪發動機，而「裝甲兵最重視的0~32公里加速性」，M1A1可以在7秒內達到，而M1A2可以在7.2秒達到，且極速分別可達72公里與68公里。相較之下，即便M60A3升了1,200匹馬力的柴油引擎，其0~32公里加速性大約為9~10秒，極速約60公里，唯較低的燃油消耗率，能讓M60A3巡航距離增加(約500公里)，比M1A2的426公里(M1A1亦約在450公里)要長。

小結：

機動性方面確實「部分超越」。但是裝甲兵可能在戰鬥中不會感受到這些優勢，因為裝甲兵希望的是「可以快速進出陣地的能力，而不是跑得更遠」，畢竟以臺澎防衛作戰並不需要執行大縱深的攻擊行動。

結論：

《蘋果日報》報導中官員稱M60A3性能提升後的「部分超越」是事實，但對於退役裝甲兵和根據許多現役裝甲兵的角度來看，改善後的收效相當有限。而這樣的性能提升，也只能超越一些針對現有M60A3做「小改延壽」的案例(例如泰國M60A3)，但像是土耳其的M60T或李奧納多提出的M60A3改，則是「大部分未超越」，更遑論這樣的綜合水準離M1A1其實非常遠。

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因此，所謂的「部分超越」其實只是心理安慰的成份較大。

(中時電子報)