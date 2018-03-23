面對言論自由新挑戰 內政部舉辦研討會探討政府角色

2018年03月23日 16:57 中時 張理國

為了讓大眾瞭解臺灣社會面臨的言論自由問題，進一步省思政府的作為與角色，內政部將於4月3日舉辦「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」，邀請行政院政務委員唐鳯、導演李惠仁，作家朱宥勳等人共同進行跨領域的對話。

內政部表示，去(106)年言論自由日首年紀念活動，已經對外揭示我國言論自由發展的3大階段，即「箝制階段」、「突破階段」及「挑戰與省思階段」，並透過座談會及歷史展示，讓國人瞭解前輩們在爭取百分之百言論自由的歷程，喚起社會對言論自由的重視。今年著重在政府角色，從不同層面的豐富內涵詮釋言論自由真諦及政府角色的轉變，讓公務同仁共同捍衛言論自由，並深化民主發展。

內政部指出，這次研討會主要從「商業及政治力量對表意自由之影響」、「網路資訊發達對言論及隱私等人權之影響」及「數位機會造成資訊接收及發言權受限」等3項主題出發，分別由內政部長葉俊榮、文化部政務次長丁曉菁及行政院人事行政總處人事長施能傑擔任主持人，依主題邀請產官學各領域的專家學者與談，探討臺灣社會所面臨言論自由的挑戰。

「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思」研討會在臺大醫院國際會議中心301會議室舉行，由內政部主辦，國防部、教育部、文化部、法務部、國家發展委員會及國家通訊傳播委員會等共同協辦，並開放公務同仁參與，從不同面向思考公部門面對的言論自由新挑戰。

(中時)