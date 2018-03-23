面對言論自由新挑戰 內政部舉辦研討會探討政府角色

友善列印
中時

為了讓大眾瞭解臺灣社會面臨的言論自由問題，進一步省思政府的作為與角色，內政部將於4月3日舉辦「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」，邀請行政院政務委員唐鳯、導演李惠仁，作家朱宥勳等人共同進行跨領域的對話。

內政部表示，去(106)年言論自由日首年紀念活動，已經對外揭示我國言論自由發展的3大階段，即「箝制階段」、「突破階段」及「挑戰與省思階段」，並透過座談會及歷史展示，讓國人瞭解前輩們在爭取百分之百言論自由的歷程，喚起社會對言論自由的重視。今年著重在政府角色，從不同層面的豐富內涵詮釋言論自由真諦及政府角色的轉變，讓公務同仁共同捍衛言論自由，並深化民主發展。

內政部指出，這次研討會主要從「商業及政治力量對表意自由之影響」、「網路資訊發達對言論及隱私等人權之影響」及「數位機會造成資訊接收及發言權受限」等3項主題出發，分別由內政部長葉俊榮、文化部政務次長丁曉菁及行政院人事行政總處人事長施能傑擔任主持人，依主題邀請產官學各領域的專家學者與談，探討臺灣社會所面臨言論自由的挑戰。

「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思」研討會在臺大醫院國際會議中心301會議室舉行，由內政部主辦，國防部、教育部、文化部、法務部、國家發展委員會及國家通訊傳播委員會等共同協辦，並開放公務同仁參與，從不同面向思考公部門面對的言論自由新挑戰。

(中時)

杜絕跟蹤騷擾警政署提「糾纏行為… 南市議員要求凍漲房屋稅 財稅局…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。