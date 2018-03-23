南市議員要求凍漲房屋稅 財稅局長：未來可由新市長決定

台南市議會23日幾乎每位議員都針對房屋稅砲轟財稅局長張紹源。（程炳璋攝）

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台南市房屋稅單4月20日又將寄送，今年漲幅65%比去年更高，台南市議員不分藍綠陣營23日在議會連番砲轟財稅局，要求凍漲，台南市財稅局長張紹源難以招架，稱房屋稅制3年調整1次，未來調整狀況可交給新任台南市長決定。

台南市財稅局前年決定調漲房屋標準單價，並回溯15年前自治條例修法後設籍的房子為調漲目標，去年起以新的房屋標準單價課徵，分3年逐年調漲，去年先漲54%，今年預計再調高漲幅為65%，明年漲幅將達81%，平均3年漲幅為67%。

不少台南市民去年收到調漲的房屋稅單後，直呼吃不消，今年調幅更高，稅單將在4月20日陸續寄發，勢必讓市民「更有感」。

台南市議會定期大會23日輪到財稅局業務報告，今年適逢選舉年，10多位台南市議員不分藍綠輪番砲轟台南房屋稅議題，批評電價、油價、瓦斯都在漲，連衛生紙都漲，台南市再漲房屋稅，造成民不聊生，每位議員幾乎都明年凍漲，甚至出現要求調降聲音。

台南市政府去年因調整房屋稅，財庫進帳12億，將用在幼兒教育補貼，台南市財稅局長張紹源面對議員群轟，堅持調漲是呼應社會公平正義，且台南市已比其他縣市更晚調整，監察院、行政院都在監督台南市政府，「不調整不行」。

張紹源稱，房屋稅率3年調整一次，台南市2019年適逢調漲第3年，未來是否更改稅率，可交由新任台南市長決定。

(中時)

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