金牌教練痛批 國訓中心自清已送教育部和監察院調查

舉重教練林敬能批國家運動訓練中心伙食太差。體育署副署長王水文（前）日前視察時表示會調整膳食費和改善宿舍擁擠等問題。但林敬能昨日再度痛批國訓中心A走選手的伙食費，國訓中心自清已送教育部政風處和監察院審計處調查。(中央社資料照)

友善列印
中時電子報

去年奪得台北世大運金牌的郭婞淳恩師林敬能，昨晚深夜在他的個人臉書上痛批國訓中心A走選手的伙食費，這項消息經過長達17個小時之後國訓中心終於有了回應，並且自清此事件已主動送請教育部政風處與監察院審計部進行調查，若有必要亦請檢調單位協助辦理，盼能維護國訓中心清新形象。

金牌教練痛批國訓中心A走選手伙食費高達296萬元

國訓中心表示，近日來林敬能教練屢次於FaceBook(臉書)公開發表之言論已嚴重影響國訓中心名譽及形象，亦對備戰2018亞運會之團隊士氣有所打擊。針對「A走伙食費」一論關係重大，為釐清本案，以正視聽，本中心正主動送請監督機關教育部政風處、監察院審計部進行調查，若有必要時亦請檢調單位協助辦理，以維護國訓中心清新形象。

國訓中心目前依法共145員額之人力編制(編制104人、約聘用41人)，係依照教育部102年11月行政法人國訓中心規劃報告之核定版本辦理。各單位所需人力皆以考用合一，依本中心人員進用作業要點之規定，所有聘用人員須通過公開甄試(筆試與面試)後始得任用。

中心教練選手之伙食費用及餐廳人力工資費用，係依據「國家運動訓練中心伙食管理會設置要點」執行，並透過每月例行會議之監督機制有效控管餐廳運作及財務管理，其中伙食會委員除中心一級主管以上人員外，亦聘請各培訓隊教練(含林敬能教練)擔任委員，以確保伙食品質。中心伙食費皆用於教練選手伙食事項(包括主副食、飲品及水果)。

目前正是選手積極培訓階段，本中心亦會盡力做好與教練、選手的溝通，使其能全心全力專注於訓練過程，爭取未來好的成績。

(中時電子報)

SBL》季後賽門票26日開賣 首階段… 內幕》選手伙食費支付新聘廚師薪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。