金牌教練痛批 國訓中心自清已送教育部和監察院調查

2018年03月23日 16:49 中時電子報 黃邱倫

去年奪得台北世大運金牌的郭婞淳恩師林敬能，昨晚深夜在他的個人臉書上痛批國訓中心A走選手的伙食費，這項消息經過長達17個小時之後國訓中心終於有了回應，並且自清此事件已主動送請教育部政風處與監察院審計部進行調查，若有必要亦請檢調單位協助辦理，盼能維護國訓中心清新形象。

國訓中心表示，近日來林敬能教練屢次於FaceBook(臉書)公開發表之言論已嚴重影響國訓中心名譽及形象，亦對備戰2018亞運會之團隊士氣有所打擊。針對「A走伙食費」一論關係重大，為釐清本案，以正視聽，本中心正主動送請監督機關教育部政風處、監察院審計部進行調查，若有必要時亦請檢調單位協助辦理，以維護國訓中心清新形象。

國訓中心目前依法共145員額之人力編制(編制104人、約聘用41人)，係依照教育部102年11月行政法人國訓中心規劃報告之核定版本辦理。各單位所需人力皆以考用合一，依本中心人員進用作業要點之規定，所有聘用人員須通過公開甄試(筆試與面試)後始得任用。

中心教練選手之伙食費用及餐廳人力工資費用，係依據「國家運動訓練中心伙食管理會設置要點」執行，並透過每月例行會議之監督機制有效控管餐廳運作及財務管理，其中伙食會委員除中心一級主管以上人員外，亦聘請各培訓隊教練(含林敬能教練)擔任委員，以確保伙食品質。中心伙食費皆用於教練選手伙食事項(包括主副食、飲品及水果)。

目前正是選手積極培訓階段，本中心亦會盡力做好與教練、選手的溝通，使其能全心全力專注於訓練過程，爭取未來好的成績。

(中時電子報)