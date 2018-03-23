護理師帶狗上班惹議 院方反咬保全侵犯隱私

2018年03月23日 18:02 中時 張祈

衛福部立花蓮醫院1名護理師因不聽保全勸阻，堅持帶寵物狗入院，遭保全錄影PO網惹議。（張祈攝）

衛福部立花蓮醫院今下午二度召開記者會，副院長徐國芳代表醫院向社會大眾鞠躬道歉，一改上午說要投訴保全公司，轉向擇期表揚保全人員揭發弊端的行為。（張祈攝）

衛福部立花蓮醫院1名夜班保全，因勸阻院內資深護理師帶狗入院不成，氣得拍攝影片PO網，引來網友爆讚，群起撻伐護理師作為，院方今上午出面坦承錯誤，但也質疑保全擅自拍攝涉及隱私，將對外包公司投訴。引起網上第二波筆戰，網友大罵院方護短，甚至號召網民1人1通電話投訴衛福部。

1名任職衛福部立花蓮醫院的保全，22日晚間勸阻院內1名資深護理師帶寵物狗進醫院上班，對方不但無視勸阻，還公然帶著狗狗到休息室用餐，保全拍攝影片冒著「丟工作」的危險PO網。

保全po文內容表示「當我發這文章可能被投訴或攻擊開除，但我沒辦法縱容這誇張到極點事，我一開始在門口就勸阻了，而且電梯還有白色狗毛，護士你不配合我又帶狗到加護病房旁吃飯。旁邊都是插管病人，你會不會太扯阿！如果認為保全像狗一樣顧門口，甚至投訴我讓我沒工作我也無所謂。你真的有愛心那有想過插管病患嗎？」

貼文一出，許多網民留言支持保全，撻伐資深護理師行為，院方秘書徐享達今上午受訪指出，該名獲理師平時盡職認真，昨晚休假臨時被叫回來加班，但帶狗進醫院就是不對，已口頭告誡，但認為保全擅自將院內畫面PO網已侵犯隱私，會向外包的保全公司投訴。

院方第一時間說法惹來民眾二度撻伐，質疑院方護短，保全公司馬姓主管也出面力挺下屬，指出「做得好啊，怎會懲處」，雖將畫面po網路公審有些情緒化，但保全依照院方規定善盡職責，平時擔任夜班組長，是公司重要夥伴，不會懲處。

下午院方又招開記者會，由副院長徐國芳出面說明，說法也稍有不同，該名護理師在院工作19年，昨晚休假到院探望友人，以為和保全人員熟，就帶著寵物進入，事後也表達歉意，承諾以後不會再犯。

徐國芳代表醫院向社會大眾鞠躬道歉，表示非常支持並贊成保全人員揭發弊端的行為，考慮擇期表揚，也希望這次事件成為院內教案，化為內部提升的力量。

(中時)