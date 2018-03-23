曾為安室奈美惠弄妝髮 日籍造型師至建國科大交流

2018年03月23日 16:54 中時 謝瓊雲

美容科學生個個都想當日籍髮型設計大師的示範模特兒。（謝瓊雲攝）

現場示範美髮造型技巧的山中康裕，透露過去為安室奈美惠設計髮妝，每次服務收費折合台幣至少80K至135K，價碼驚人。（謝瓊雲攝）

日本流星歌唱天后安室奈美惠宣告今年9月正式引退，今年5月來台演唱會門票一上線就被秒殺；曾為她做髮妝造型的造型師山中康裕、重田大，23日到受邀到彰化建國科大美容系示範教學，透露安室單次頭髮造型費用在30萬至50萬台幣之間，勉勵學生要追求技藝精進，創造更高的服務價值。

曾經為安室奈美惠做造型的山中康裕與重田大兩人，在建國科大進行在台唯一1場校園2019日本流行造型髮妝示範教學，學生反應熱烈，不少亞洲各地來的留學生都爭相爭取自願擔任大師的示範模特兒。

山中康裕16歲就進入美容業，從美容學院學習美髮技術後，除了在業界服務一般顧客，也開始廣泛在電視、雜誌，發表新娘化妝，累積經驗與知名度；由他設計髮型的名人還包括：長谷川潤、天童裕美、岩堀沙理、藤井利奈、古幾三等多人。

在學生好奇與不斷追問下，山中康裕透露，只要是老顧客來找他服務，一次僅收費五千日圓，但他近日專程到洛杉磯為美國貴婦做造型，一次收費一萬美金；尤其他服務安室奈美惠，每次要價從30萬元到50萬元不等，令學生們聽完瞠目結舌。

他也藉自身經歷勉勵美容系學生，學習技藝要有耐心，更需要動腦、有膽識，不斷進修、搜集各國的流行情報，彰顯服務的價值。

另外，重田大則表示，要做髮妝造型，先要有一把好的剪刀，想剪什麼髮型在決定後就要動剪，不能三心兩意一再猶豫，才能剪出令人賞心悅目的髮型。

美容系日本籍留學生仲西里菜興奮得說，在日本美容學校根本沒有機會聽到這種大師級業界老師到校講學，機會真的難得，讓她大開眼界。

系主任高而仕表示，亞洲時尚流行趨勢幾乎同步，為讓師生能夠提早掌握2019年日本時尚流行新資訊，美容系邀請日本巨星安室奈美惠的專屬造型師山中康裕、重田大兩位日本著名造型設計師於3月23日至美容系講學一天，並發表示範2019年日本流行造型髮妝，希望能對學生的畢業專題製作及企業實習有所幫助。

(中時)