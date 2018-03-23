曾為安室奈美惠弄妝髮 日籍造型師至建國科大交流

日本大師級的髮型設計師山中康裕應邀到彰化建國科技大學進行美髮造型示範講座教學。（謝瓊雲攝）

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美容科學生個個都想當日籍髮型設計大師的示範模特兒。（謝瓊雲攝）
現場示範美髮造型技巧的山中康裕，透露過去為安室奈美惠設計髮妝，每次服務收費折合台幣至少80K至135K，價碼驚人。（謝瓊雲攝）

日本流星歌唱天后安室奈美惠宣告今年9月正式引退，今年5月來台演唱會門票一上線就被秒殺；曾為她做髮妝造型的造型師山中康裕、重田大，23日到受邀到彰化建國科大美容系示範教學，透露安室單次頭髮造型費用在30萬至50萬台幣之間，勉勵學生要追求技藝精進，創造更高的服務價值。

曾經為安室奈美惠做造型的山中康裕與重田大兩人，在建國科大進行在台唯一1場校園2019日本流行造型髮妝示範教學，學生反應熱烈，不少亞洲各地來的留學生都爭相爭取自願擔任大師的示範模特兒。

山中康裕16歲就進入美容業，從美容學院學習美髮技術後，除了在業界服務一般顧客，也開始廣泛在電視、雜誌，發表新娘化妝，累積經驗與知名度；由他設計髮型的名人還包括：長谷川潤、天童裕美、岩堀沙理、藤井利奈、古幾三等多人。

在學生好奇與不斷追問下，山中康裕透露，只要是老顧客來找他服務，一次僅收費五千日圓，但他近日專程到洛杉磯為美國貴婦做造型，一次收費一萬美金；尤其他服務安室奈美惠，每次要價從30萬元到50萬元不等，令學生們聽完瞠目結舌。

他也藉自身經歷勉勵美容系學生，學習技藝要有耐心，更需要動腦、有膽識，不斷進修、搜集各國的流行情報，彰顯服務的價值。

另外，重田大則表示，要做髮妝造型，先要有一把好的剪刀，想剪什麼髮型在決定後就要動剪，不能三心兩意一再猶豫，才能剪出令人賞心悅目的髮型。

美容系日本籍留學生仲西里菜興奮得說，在日本美容學校根本沒有機會聽到這種大師級業界老師到校講學，機會真的難得，讓她大開眼界。

系主任高而仕表示，亞洲時尚流行趨勢幾乎同步，為讓師生能夠提早掌握2019年日本時尚流行新資訊，美容系邀請日本巨星安室奈美惠的專屬造型師山中康裕、重田大兩位日本著名造型設計師於3月23日至美容系講學一天，並發表示範2019年日本流行造型髮妝，希望能對學生的畢業專題製作及企業實習有所幫助。

(中時)

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