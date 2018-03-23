拓展國際藝文視野 第一屆國際藝術主席會議登場

2018年03月23日 17:28 中時 胡健森

由宜蘭縣政府、宜蘭市公所及當代樂坊共同舉辦的第一屆國際藝術主席會議，23日在宜蘭縣史館會議室舉行開幕典禮，大會共邀請波蘭、西班牙、以色列、日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓代表等8國11位代表與會，眾人將在為期3天的會議中分別介紹各國藝術節活動，大會總監李建興表示，希望透過這場國際主席聯合會，激盪出更多人一同關心藝文和我們的土地。

第一屆國際藝術主席會議將安排3場專題演講，第1場邀請宜蘭代理縣長陳金德主講「公私協力推動宜蘭文化活動」，第2場由以色列鋼琴家Yaron Kohlberg主講「用鋼琴談音樂與藝術」，第3場則由菲律賓前國家文化藝術委員會主席Felipe M. De Leon, Jr.主講「藝術節是創造力的泉源」，希望透過各國藝術節的介紹與專題演講，達到國際文化藝術交流。

代理縣長陳金德在開幕典禮致詞時表示，城市因為藝術而偉大，就如倫敦因為沙士比亞而更具文化風采，薩爾斯堡因莫札特而成世界音樂原鄉，蒙特婁也因太陽馬戲團崛起而充滿夢想創意；希望藉由宜蘭國際童玩藝術節和國際音樂節等節慶的帶動，建構幸福的宜居城市。

大會主席江聰淵表示，第一屆國際藝術主席聯合會的舉辦，也為邁入第4年的丟丟銅蘭城國際音樂節帶來更寬廣的國際視野，增添更豐富的藝文能量，除了提供聽覺上的享受，分享與交流也是加強深度的重要一環，此次會議著重相互了解彼此藝術文化的異同，也透過專題演講，激盪出更多的潛在創作力。

(中時)