駐點10年帳篷遭北市府拆除 公投盟與警爆激烈肢體衝突

2018年03月23日 17:13 中時 陳彥宇

公投盟在立法院周邊濟南路一側駐點，設立「基地」近10年，台北市政府工務局下午（22日）派員拆除，引發公投盟人士、自由台灣黨主席蔡丁貴不滿，與警方發生數波激烈肢體衝突，場面相當火爆；最終公投盟不敵優勢警力，遭排除。

蔡丁貴痛批，台北市長柯文長看到他宣布參選北市長，感到壓迫感，因此下令拆除公投盟帳棚。公投盟也發表聲明指出，柯文哲打著反對國民黨的身分登上北市府位置，就任後卻一再向中國輸誠，且打壓台獨言論集會，儼然成為新一代的中國在台代理人。

公投盟質疑，自2008年駐守立法院門口以來，長期都有申請路權以及帳棚設置許可。但最近幾個月，相關申請程序卻有嚴重瑕疵，北市府對於不同立場的團體有明顯雙重標準，八百壯士、愛國同心會等都未經排隊就能申請，公投盟卻被要求排隊，致使無法成功申請路權。

公投盟指出，本周二（20日）上午，都發局到公投盟帳篷張貼公文，聲稱帳棚是違章建築，要求自行拆除，但未寫明拆除期限和日期。隨後公投盟按照新工處要求，線上申請26、27日路權，並完成繳費。今天中午才接獲新工處公文回覆「未通過」，帳篷下午就被強行拆除。

同樣在濟南路搭棚抗議的建國黨主席古文發，今也秀出建管處收取路權保證金的收據，並聲稱這幾天的路權已由建國黨申請，直到23日晚上10時；他並同意將場地借給公投盟使用。

公投盟人士得知新工處將派員拆除帳棚，下午3時左右便紛紛集結。儘管公投盟和蔡丁貴皆主張，新工處沒有明確拆除的公文及法令依據，但在優勢警力戒護下，工人仍順利進入帳篷執行拆除工作。

過程中，公投盟人士衝撞員警，有人以身體護住帳棚，更有人爬上「屋頂」，場面一度混亂、髒話、叫罵聲四起；也有遭抬離的民眾以死相逼，要求不得拆除帳棚。

(中時)