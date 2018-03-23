嫌「我的成長背景」老掉牙？幾款創意履歷抓住面試官眼球

（圖／behance、andymorris.eu ）

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中時電子報
黃绣雅、編輯/

♥ 甜點履歷

設計師 April Hansen 在享用巧克力時，忽然想到將履歷和手中的巧克力結合，設計出這款獨特的「甜點履歷」。

因為巧克力的包裝跟繪圖軟體的icon一樣都是正方形，正面放上軟體的縮寫，還有一行充滿正能量的話。背面的營養成分則做成了專業能力分析，巧克力公司的基本資料做成了聯絡方式，實在太又有創意了。

（圖／behance ）
（圖／behance ）

♥ 可拆可玩的樂高履歷

設計師Andy Morris 將自己所學應用在履歷上，設計出這款能夠玩樂的履歷，將自己化身為樂高小人，外包裝還寫著「拆開你的新員工」，背面則是聯絡方式，

（圖／andymorris.eu ）

這麼有創意，怎麼能夠不錄取！

（圖／andymorris.eu ）

♥ 插畫風格

以自己做主角的插畫人物為中心，雖然元素很多，但該列出的經驗、技能等等一樣都不缺，而且最重要的聯絡資訊放在畫面最上方的顯眼位置，整份履歷清爽乾淨又不失設計感。

（圖／pinterest ）

♥ 以質感取勝

如果你所應徵的公司，無法接受太瘋狂的創意，或是你沒有專業軟體可以製作，或許你可以考慮這款。

找張有質感的紙張或是背景，詳細條列出你的經歷及專長，雖然畫面中規中矩，但因為材質的不同反而能夠突顯你的品味，條列式編排則能出看出你的邏輯性。但建議你如果選擇這款履歷，尺寸也別太特立獨行，以免達到反效果。

（圖／pinterest ）

（圖／pinterest ）

一份頗具創意的履歷確實可以吸引面試官的注意，不過你真正該具備的還是自己對這份工作的熱情及專業。

(中時電子報)

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