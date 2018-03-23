勞檢現罰桃機工地36萬　工地人員怨：配合演出還要被罰

上任還不滿一個月，勞動部長許銘春（右)23日再度率隊進行突擊勞檢，率職安署多名勞檢員前往桃園國際機場第二航廈擴建工程進行勞動檢查，結果一共發現11項缺失，可能引發墜落、感電、機械危害、火災爆炸及缺氧中毒等危險，針對共同承攬廠商新亞建設及益鼎工程勒令5處停工，開出36萬元罰單。(鄧博仁攝)

友善列印
中時
上任還不滿一個月，勞動部長許銘春（左3)23日再度率隊進行突擊勞檢，率職安署多名勞檢員前往桃園國際機場第二航廈擴建工程進行勞動檢查，結果一共發現11項缺失，可能引發墜落、感電、機械危害、火災爆炸及缺氧中毒等危險，針對共同承攬廠商新亞建設及益鼎工程勒令5處停工，開出36萬元罰單。(鄧博仁攝)
勞動部進行勞動條件專案檢查，鎖定15個涉及公共安全、高工時、高違規，及僱用青少年及派遣工等弱勢就業族群的行業。勞動部長許銘春23日前往桃園機場第二航廈擴建工程進行了解。圖為工地外觀。
勞動部進行勞動條件專案檢查，鎖定15個涉及公共安全、高工時、高違規，及僱用青少年及派遣工等弱勢就業族群的行業。勞動部長許銘春23日前往桃園機場第二航廈擴建工程進行了解。圖為工地外觀。
勞動部進行勞動條件專案檢查，鎖定15個涉及公共安全、高工時、高違規，及僱用青少年及派遣工等弱勢就業族群的行業。勞動部長許銘春23日前往桃園機場第二航廈擴建工程進行了解。圖為工地內部施工情形。(鄧博仁攝)

上任還不滿一個月，勞動部長許銘春23日再度率隊進行突擊勞檢，率職安署多名勞檢員前往桃園國際機場第二航廈擴建工程進行勞動檢查，結果一共發現11項缺失，可能引發墜落、感電、機械危害、火災爆炸及缺氧中毒等危險，針對共同承攬廠商新亞建設及益鼎工程勒令5處停工，開出36萬元罰單。

對此，桃園機場公司副總陳福將表示「虛心接受，立即改善」，但現場穿著承包商新亞工程背心的工地人員於一旁開始怒怨這是「無妄之災，都配合演出還要來罰」。

(中時)

嫌「我的成長背景」老掉牙？幾款… 交通部支持美國在台設境外通關 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。