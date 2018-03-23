勞檢現罰桃機工地36萬　工地人員怨：配合演出還要被罰

2018年03月23日 17:33 中時 鄧博仁

上任還不滿一個月，勞動部長許銘春（左3)23日再度率隊進行突擊勞檢，率職安署多名勞檢員前往桃園國際機場第二航廈擴建工程進行勞動檢查，結果一共發現11項缺失，可能引發墜落、感電、機械危害、火災爆炸及缺氧中毒等危險，針對共同承攬廠商新亞建設及益鼎工程勒令5處停工，開出36萬元罰單。(鄧博仁攝)

勞動部進行勞動條件專案檢查，鎖定15個涉及公共安全、高工時、高違規，及僱用青少年及派遣工等弱勢就業族群的行業。勞動部長許銘春23日前往桃園機場第二航廈擴建工程進行了解。圖為工地外觀。

勞動部進行勞動條件專案檢查，鎖定15個涉及公共安全、高工時、高違規，及僱用青少年及派遣工等弱勢就業族群的行業。勞動部長許銘春23日前往桃園機場第二航廈擴建工程進行了解。圖為工地外觀。

勞動部進行勞動條件專案檢查，鎖定15個涉及公共安全、高工時、高違規，及僱用青少年及派遣工等弱勢就業族群的行業。勞動部長許銘春23日前往桃園機場第二航廈擴建工程進行了解。圖為工地內部施工情形。(鄧博仁攝)

上任還不滿一個月，勞動部長許銘春23日再度率隊進行突擊勞檢，率職安署多名勞檢員前往桃園國際機場第二航廈擴建工程進行勞動檢查，結果一共發現11項缺失，可能引發墜落、感電、機械危害、火災爆炸及缺氧中毒等危險，針對共同承攬廠商新亞建設及益鼎工程勒令5處停工，開出36萬元罰單。

對此，桃園機場公司副總陳福將表示「虛心接受，立即改善」，但現場穿著承包商新亞工程背心的工地人員於一旁開始怒怨這是「無妄之災，都配合演出還要來罰」。

(中時)