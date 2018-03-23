美掀貿易戰 陸外交部：來而不往非禮也 會奉陪到底

2018年03月23日 18:29 中時 藍孝威

美國總統川普在白宮簽署了對大陸輸美產品徵收關稅的備忘錄，美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅還說，陸方將很難作出對美國進行報復的決定。大陸外交部發言人華春瑩今天下午在例行記者會上回應，「這顯然是夜郎自大，錯判了形勢」。

華春瑩表示，美方有關人士的話，顯然是錯判了形勢，完全低估了陸方捍衛自身合法利益的決心與能力，以及美方為其任性妄為所要付出的代價。

華春瑩強調，陸美經貿關係的本質是互利共贏的。「一個很簡單的例子，美方通過大量地進口來自中國的低成本勞動密集型產品，大大降低了美國消費者的消費成本，提高了消費者剩餘，實際上改善了美國消費者的福利，這宏觀上也有利於美方抑制通貨膨脹。無論從微觀層面還是宏觀層面，美方都是大大的受益的。」

華春瑩說，美方執意推進301調查並公佈所謂裁決，挑起貿易戰，無疑將首先直接損害美國消費者、公司企業和金融市場的利益。「我們大家都看到，昨夜，有關備忘錄簽署的消息一出來後，美國三大股指立刻全線下挫，我想這是金融市場為美方有關錯誤政策和行動投出的不信任票，也從側面說明了國際社會對美方有關政策和舉動的魯莽和危險性的擔憂。」

在談到中方是否會進行報復的問題時，華春瑩說，中方的立場已經說得十分清楚了，傳遞的資訊也是非常的明確，來而不往非禮也，我們會奉陪到底。「我們希望美方認真嚴肅的對待中方的立場，理性慎重決策，不要撿了芝麻丟了西瓜，既損人，更害己。」

(中時)