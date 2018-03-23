博士校長王萊出輯 4／1返母校開唱

博士校長王萊發行新專輯《踏破鐵鞋無塊找》，4月1日更將返母校鳳中開唱。（柯宗緯攝）

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博士校長王萊發行新專輯《踏破鐵鞋無塊找》，4月1日更將返母校鳳中開唱。（柯宗緯攝）

55歲「博士校長」王萊為圓歌手夢，毅然決然辭去國中校長職務，等待25年，終盼得出片機會。他正式出道5年發行4張專輯，將人生閱歷的酸甜苦樂透過歌聲說故事，4月1日更將回母校鳳山高中開唱，用自身例子鼓舞更多年輕人勇於發夢。

本名王世哲的王萊出生高雄鳳山工協新村，從小患有自閉症，不愛與人打交道，但獨鍾唱歌這黨事，受到歌手余天啟發，愛上台語歌，自發苦練腔調及韻味，每首歌練300次才敢上台比賽，在國內外大型賽事囊括前3名，也讓他心中歌手夢萌芽。

出社會後，他原本一度被簽進唱片公司，礙於父親反對，只好忍痛解約，轉而執教鞭。他被派任到那瑪夏國中當校長，碰巧遇到88風災，憑藉過人毅力，待在原鄉3年協助重建校園，後來轉調國昌國中任校長，用輕鬆態度管教，更與學子打成一片。

在國昌國中任職時，他低調發行專輯遭舉發，只花1天時間決定離開25年教務跑道，選擇從零開始，當名職業歌手；他的歌聲富有濃厚情感，道盡人生的苦與悲，曲風為傳統台語及新台語，最近發行個人大碟《踏破鐵鞋無塊找》，也在當中獻出創作處女作，為《Sakura》填詞。

他將於4月1日舉辦新歌發表會，地點選在母校鳳中。他說，當天是愚人節取「愉悅愉人」之意，現場可容納千人，目前售票7成，買票還送最新專輯1張。他以「增益其所不能」勉勵學子，不要劃地自限，勇敢闖出屬於自己的一片天。

(中時)

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