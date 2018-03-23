龍哲會！攏作伙？ 林佳龍、柯文哲周日台中會未演先轟動

2018年03月23日 17:44 中時 盧金足

台中市府治水有成，獲中央前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」，核列總經費約37億元給台中，額度創全國新高。（盧金足攝）

台北市長柯文哲25日將來台中取經，這場與台中市長林佳龍的「龍哲會」，台語念起來像「攏作伙」，是否超越綠營與柯P的競合微妙關係，備受外界關注；市府23日也宣布，治水亮點奏效，前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」，中央核列總經費約37億元給台中，額度創全國新高，綠川、柳川整治吸睛更吸金！

繼行政院長賴清德、嘉義市長涂醒哲及新竹縣長邱鏡淳來參訪，台北市長柯文哲也要來取經，水利建設變觀光熱點，市府周日特別規畫柯P參訪台中的治水撇步之外，還安排目前由北捷施作的台中捷運綠線，參訪南區大慶站，及緊鑼密鼓施工的花博后里園區等地。

柯文哲之前曾為中捷工安責任歸屬，專程到台中市與林佳龍共商捷運大計，兩人上任市長後，這次是第二次造訪台中，兩人都是政壇被視為志在大位的政治明星，屆時兩人的互動勢必成為焦點。

水利局長周廷彰表示，「全國水環境改善計畫」採競爭型機制，經各領域委員與專家學者審查評分，台中市提出6條亮點水系改善計畫，包含柳川第二期、綠川、惠來溪系統、旱溪排水、筏子溪及南勢溪等水環境改善計畫，內容完整，獲得中央37億元補助，補助經費高居全國之冠。

周廷彰強調，綠川、柳川整治奏效引起市民迴響，也是全國矚目的水環境建設亮點，市府為進一步推動全流域治理，擴大整治柳川上、下游，綠川整治往南區推進，完整形塑綠川、柳川新軸線風貌。

此外，為使台中市水域發展更完善，市府提出惠來溪、潮洋溪、黎明溝及南勢溪等水環境改善計畫，發展在地水岸特色，旱溪排水水環境改善計畫，改善旱溪水質，舉辦水利園區及鄰近區域設施改善。

(中時)