高市啟動登革防疫「滅斑1號」行動 眾人大誓師

2018年03月23日 17:18 中時 柯宗緯

高市啟動登革熱防疫「滅班1號」行動，派出屋簷溝高空作業車清除孳生源。（柯宗緯攝）

高市啟動登革熱防疫「滅班1號」行動，23日由副市長楊明州（右）帶領衛生局、環保局等防疫團隊大誓師。（柯宗緯攝）

登革熱防疫大作戰！高雄市副市長楊明州今（23）日率領防疫團隊大誓師，宣布啟動跨局處「滅斑1號」行動。衛生局近來更研擬登革熱自治條例，將針對公寓、大樓、學校等場所，強制規定推派1名登革熱自治管理員負責「盯蚊」，若該案通過將是全台首創。

高雄登革熱防疫有成，前年迄今僅現5例本土個案，今年更是0案例。不過，防疫單位不敢掉以輕心，高市疾管處長潘炤穎指出，社區防疫配合的里民僅7成，衛生局正草擬自治條例，將用法強制要求大樓、社區推選1名登革熱自治管理委員，盼能加強防疫力道。

「5c.c.的水就能滋生登革熱病媒蚊！」衛生局長黃志中指出，時序入夏，登革熱斑蚊易滋長，今年登革熱境外移入已有5例，目前東南亞登革熱疫情方興未艾，若台灣雇主主動配合移工篩檢，呈現陽性，將頒發2500元獎金。

今楊明州帶隊到苓雅區輔仁路巷子進行社區巡檢，環保局出動屋簷溝高空作業車防治。他肯定該防疫策略奏效，能找出屋簷排水槽等隱藏性孳生源，他要求38區行政區即起動起來，號召逾4000人同步動員清除孳生源。

苓雅區長陳進德表示，每周二69個里志工隊至少巡檢家戶一次，今年更設計志工防疫包有防曬乳、手電筒、防蚊液等。正大里志工隊則向台南取經自製「滅蚊神器」，以長桿接上行車紀錄器巡視屋簷高點，是否藏匿孑孓等孳生源。

(中時)