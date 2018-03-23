這個位子你敢停？ 網：油門一踩腎會不見了

2018年03月23日 17:26 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

路邊停車是許多駕駛都必備技能，經驗老到的駕駛，遇上再難停的車位都可以迎刃而解，不過有名網友表示，自己遇到一個超級難停的車位，令他感到相當「壓力相當大」，因為停車位的前方停著一台價值千萬起跳的「賓利」，許多網友都誠心建議駕駛「違停被拖吊都比撞到好阿」。

因為一旁的停車位停著一台價值千萬以上的賓利，且車牌還是特地挑過的超貴車牌。(圖/翻攝自爆廢公社)

這名網友在臉書爆廢公社上PO出一張照片，照片中停車格中停著一台橘色的千萬名車「賓利」，原PO表示，「第一次路邊停車壓力這麼大，我如果剛剛油門踩太大力或前進後退搞錯檔，人生不知道會起什麼變化！」，沒想到許多網友看完都是勸原PO「就寧願找別的地方停了，離它遠一點，腳不小心抖一下一輩子就撿角了」、「我會放棄那個位置」、「 是我的話就另找車位」、「我寧願不停，在找過，風險太大了」、「一個停車格而已有什麼了不起 大丈夫能屈能伸 換個位置就好」。

另外也有網友表示「撞到了..就回去跟爸媽那房契..賣房賠了」、「頂多就只是住的地方變成火車站外面而已 不要在意」、「你可能要去賣屁股還債了…………」、「少一些器官而已 沒什麼」、「就賣心、肝、脾、肺、腎、角膜、骨髓、血、頭髮、皮膚，外加屁眼、「人間與地獄只在一瞬間」、「車牌已經告訴你了，8888」。

(中時電子報)