對決不實際 陸殲20用這招可克美F22與F-35

2018年03月23日 17:29 中時電子報 楊幼蘭

隨著中國今年2月宣佈，殲-20列裝空軍作戰部隊後，美國也在澳洲部署了12架F-22，而日本為了因應中國與北韓威脅，打算未來6年至少要採購20架F-35隱形戰機。如果殲-20將來面臨這兩款5代機的夾擊，該如何因應呢？

兵工科技微信公眾號分析指出，現代空戰是體系間的全方位對抗，脫離各自的體系支持，讓殲-20和F-22、F-35像打擂台般，進行一對一對決，是很不科學的想法。

分析說，既然是體系間全方位對抗，那殲-20應該先設法摧毀對方空戰體系的關鍵節點。具體地說，對方的預警機，空中加油機與電子戰機都應該成為殲-20的首要突襲目標。縱使F-22與F-35性能再強悍，但只要預警機被打掉，它們都無法在自身機載雷達保持靜默的情況下，獲得完整的戰場資訊。

因此，就算有F-22與F-35恰好在殲-20的預定攻擊航線上，殲-20也應該選擇繞路而行，直接突擊更重要的目標，而不是正面強碰。分析稱，從公開資料判斷，其實美國空軍對F-22戰術思維也大同小異。

換句話說，殲-20與F-22正面對決的機率不大。而誰的體系抗損能力強，誰就能笑到最後。

不過，隨著中美5代機裝備規模擴大，未來雙方在空中「狹路相逢」的可能性也愈大。雖然5代機的隱身能力很強，讓對方的火控雷達難以發現，同時為了確保本身的隱身性，一般不會使用雷達亂掃，而是用被動模式進行探測，這將壓縮彼此發現對方的距離。

但5代機上普遍裝備的光電雷達可以彌補這個缺點，可以引導機載有源相控陣雷達使用凝視模式，配合鐳射測距，完成對隱身目標的超視距鎖定，然後用遠端空對空飛彈進行攻擊。

不過，分析認為，目前無論是中國或美國空軍，5代機數量在各自機隊中所占比甚少。而拿這麼昂貴複雜的國之重器拼消耗，是不理智的行為。

此外，近距離格鬥中各種不確定因素實在太多，並不是說機動性能好就一定能勝出。而美國空軍的演習顯示，別說5代機之間的近距格鬥，就連4代機在與5代機格鬥時，都有機會擊落後者。

(中時電子報)