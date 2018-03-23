不負眾望 行政院核定國表藝第二屆董事長朱宗慶續任

2018年03月23日 17:30 中時 趙靜瑜

不負藝文界殷殷期待，由文化部提名，行政院核定，打擊樂家朱宗慶續任國家表演藝術中心董事長，任期四年。朱宗慶表示，從2017年1月接任國表藝中心董事長至今一年多來，與監督機關文化部、董事會、三館一團之間的互動，已經建立起相當默契、共識與經驗，彼此各司其職、落實專業治理，期能形成黃金鐵三角，來活絡台灣的表演藝術。

新舊董事會預計將於4月交接，朱宗慶表示，他會開始對外徵詢台北國家兩廳院及台中國家歌劇院藝術總監人選，提名董事會通過之後宣布。7日台北國家兩廳院將會舉行新舊藝術總監交接，5月台中國家歌劇院新舊藝術總監交接。

朱宗慶表示，心情上很感謝文化部的肯定、尊重與信任，未來他也會在董事長的職位上，繼續和文化部及下一屆董事會共同努力，協助各館團的發展。

朱宗慶說，國表藝中心是一法人多館所的行政法人，除了全力達成國際一流劇場、成為全民共享文化園區的願景之外，也將持續透過國表藝中心建立制度平台，來整合劇場驅動的資源能量，成為藝術工作者的家、民眾生活的一部分，朱宗慶說，「未來也將延續這樣的理念推動和落實。」有關對於國表藝更進一步的發展願景與政策方向，朱宗慶表示，他將會在正式開始新的任期時，對外詳細說明。

朱宗慶表示，目前最大挑戰就是高雄衛武營的順利開幕，他表示衛武營是全民非常關注的南台灣重大文化建設，董事會也會盡全力協助開館，為台灣表演藝術發展再添光彩。

朱宗慶是台灣最具代表性的打擊樂家，且在劇場經營、藝術行政、藝術教育等領域，具備豐富的實務經驗與工作表現。2016年獲選國際打擊樂協會（PAS）名人堂，是華人世界獲此殊榮第一人。無論是藝術成就或行政資歷，表演藝術界對於朱宗慶出線都認為實至名歸，希望在他多年研究行政法人的基礎上，為國表藝注入正面動力。

行政院也公布第二屆董事會成員名單，包括董事包括第一屆留任董事現任國家表演藝術中心董事長朱宗慶、國立政治大學名譽教授吳靜吉、音樂教育家劉富美、作家及劇場工作者鍾政瑩（鍾喬），以及新任董事國立臺灣師範大學音樂學系教授林淑真、國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授鄭榮興、國家文化藝術基金會前執行長蘇昭英、蒂摩爾古薪舞集團長路之‧瑪迪霖、永豐金控總經理兼永豐金證券董事長朱士廷、義美食品董事長高志尚、成志投資股份有限公司董事長許勝傑、中國醫藥大學董事長蔡長海，以及文化部政務次長楊子葆、教育部政務次長蔡清華、外交部政務次長章文樑。

第二屆監事名單包括第一屆董事轉任的和碩聯合科技董事長童子賢、國立臺北藝術大學戲劇學院教授楊其文、國際通商法律事務所律師陳玲玉、財團法人臺灣新光保全文化藝術基金會董事張敏玉，以及政府機關代表文化部主計處處長李秋月。

國表藝成立於2014年4月，是台灣第一個轉型行政法人的藝術機構，朱宗慶曾任國立中正文化中心藝術總監，行政經驗豐富，同時長期關注國內行政法人制度，也是行政法人法立法的重要推手，政府需要有更多獨立運作的中介組織，有效率而且持續推動政府政策，希望在朱宗慶帶領之下，國表藝運作更臻成熟。

(中時)