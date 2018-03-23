花蓮震災善款爭議 陳美伶：依法需尊重捐款者意願

2018年03月23日 17:34 中時 鄭舲

花蓮震災善款運用引發爭議，花蓮縣長傅崐萁今北上立法院說明。國發會主委陳美伶下午受訪表示，《災防法》中明確規定，民間捐助救災款項，政府要尊重捐助者意見專款專用，善款可否補貼石材業、觀光業，要由善款委員會自己判斷，如果善款委員會覺得業者也是直接受災戶，只要捐款人、社會大眾可接受，就沒有問題。

陳美伶表示，這次花蓮震災，不管是第一時間的搶救或復原重建工作，中央地方都合作無間，她也召開過4次重建小組會議，下週要開第5次。對於善款運用爭議，《災防法》中規定，民間捐助救災款項，政府應尊重捐助者的意見，專款專用，且跟災民救助直接相關的事項，不得挪為替代行政事務或業務費用，並公布使用項目。陳美伶說，善款來自捐款人的愛心，必須同理心考量他們的心情，後續要有公開透明機制追蹤，讓捐款人覺得愛心沒有被濫用。

對於善款擬補助石材業及觀光業，陳美伶說，這部分由善款委員會自己去判斷，受災戶分為直接或間接受災戶，產業因為震災受影響，中央也有考慮以振興或紓困計畫協助，若善款委員會認為這些業者是直接受災戶，也可以去做認定，只要社會大眾可以接受，就沒有什麼問題。

至於傅崐萁表示8億元是暫列，後續希望中央補足，陳美伶表示，希望傅崐萁在下週重建小組會議提出來，因為中央預算可支用與否都有法規規定，必須依法行政，依據相關法規衡量可否適用，「他可以暫列沒問題，如果要跟中央爭取，也會做討論。」

另外，傅崐萁批執政黨「別再放下面的小犬出來咬人」，陳美伶回應，大家都對花蓮受災非常關心，也希望花蓮能趕快重建，「手心手背都是肉」，行政院絕不會虧待花蓮。

(中時)