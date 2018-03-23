新竹241藝術空間首展《ROOM─歡迎！請進！》登場

2018年03月23日 17:29 中時 陳育賢

新竹241藝術空間首檔「ROOM─歡迎！請進！」展，即日起至4月29日展出。（陳育賢攝）

新竹241藝術空間首檔「ROOM─歡迎！請進！」展，即日起至4月29日展出。（陳育賢攝）

新竹241藝術空間農曆春節後以全新面貌迎接民眾，首檔「ROOM─歡迎！請進！」展覽即日起至4月29日展出，此次是由9位藝術家以房間為主題，以自身的情緒與思維盡情創作，有興趣的朋友可一同走入房間體驗藝術氛圍。

文化局指出，此次的展覽以房間為主題，凸顯「藝術就是生活」理念，由策展人陳亞昕邀請林嘉珍、林嘉妮、徐秩硯、胡縉祥、陳建君、賈茜茹、葉誌航、黃靜瑩、蕭聖健等9位藝術家創作，讓民眾自由進入藝術家的房間，體會藝術家創作時內心的情緒波動。

此展覽也規畫系列教育講座，包括「打開藝術家的房間」講座、「情緒的房間」課程以及「與藝術家有約」講座，並由參展藝術家為觀眾作深度導覽與對談。

市長林智堅表示，新竹市是座兒童城市，市府積極活化藝文空間，打造親子假日休閒好去處，改造後的241藝術空間，除有全新的「藝術客廳」，也擴大原本的「兒藝教室」，牆面色彩繽紛，讓孩子盡情遊戲、創作藝術，也讓親子共度充實、愉快的藝術時光。

而除了藝文空間外，更把藝術帶到戶外，如深受民眾喜愛的護城河親水公園，日前新設置的新竹綠園道6座地景藝術，不僅兼具美學、更是獨一無二的遊具，讓新竹綠園道成為孩子的藝術遊樂園，市府也邀請民眾前來體驗全新改裝後的241藝術空間，感受不同「房間」的氛圍。

(中時)