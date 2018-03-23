Love Taichung 浪漫臺中 旅遊亮點特色轟動全球

高美濕地。(臺中市觀光局／提供)

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中時電子報
綜合報導

臺中特色景點躍上國際舞台! 3月搭載著臺中城市意象的叮叮車正式於香港登場，復古大紅色的亮眼外型，驚艷國際旅客，車身布滿臺中亮點特色─高美濕地、臺中國家歌劇院、湖心亭、路思義教堂、珍珠奶茶等好吃好玩的元素，讓海外旅客紛紛直呼「好可愛!」、「好想去臺中!」。

綠川水岸。(臺中市觀光局／提供)

近期網路上引發熱議的「The Hong Kong Tram」影片以全新角度探索香港叮叮電車的工藝文化，在國際掀起話題，不到一週就達到近40萬人次的瀏覽率，影片中最大亮點就屬復古大紅色的臺中石虎叮叮車了，透過美國名攝影師的掌鏡與詮釋，臺中觀光亮點再次襲捲國際，並持續在網路引發討論熱潮。

臺中公園-湖心亭。(臺中市觀光局／提供)

臺中觀旅局長陳盛山表示，臺中不但年輕有活力，還持續成長轉大人，近期更有許多新興景點讓國內外旅客感到驚艷，像：審計新村、光復新村等老舊宿舍在新舊反差、時空錯置的巧思妝點，以及青年文創能量的匯聚與衝擊之下，展現不可思議的爆發力，吸引大量文青與觀光人潮前往；綠川與柳川水岸整建再現臺中水岸絕代風華，夜間光環境搭配裝置藝術讓國內外行旅流連忘返，駐足拍照；筏子溪迎賓廊道巨型的「TAICHUNG」字樣，更搖身變為近期最夯的打卡熱點。

彩虹眷村。(臺中市觀光局／提供)

臺中是座充滿浪漫美學的城市，更是重視生態及環境保護的生活首都，國際旅人引頸期盼的「2018臺中世界花卉博覽會」，即將於今年11月登場，自2018年11月3日至2019年4月24日止，展期長達半年，融入綠色、自然、人文等元素，將臺中打造成為花園城市，誠摯歡迎國內外旅客到訪，體驗臺中與中臺灣悠閒慢活的獨特魅力。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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