雲林北港歇業20年老戲院修繕 盼重現風華

2018年03月23日 17:37 中時 許素惠

北港大復戲院內部寬敞，還有二樓看台。（許素惠攝）

立委蘇治芬（右三）、北港鎮長張勝智（右二）等人了解大復戲院修繕進展。（許素惠攝）

雲林北港歷史最悠久的大復戲院歇業20多年，本月初修復工程開始，立委蘇治芬與北港鎮長張勝智等23日關心，提醒循傳統工法修繕，期盼完工後重現80餘年前「 北港座」的風華，活絡地方藝文。

大復戲院1930年創立，日據時期稱為「北港座」，可容納400人，早年除了播放電影，還不定期安排秀場表演，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾受邀演出，盛極一時，電視普及後逐漸沒落，27年前停止營運。

該戲院歇業後長期閒置，蘇治芬雲林縣長任內積極和所有人龔姓家族溝通，龔家人終於同意由公部門整修並活化，2009年6月因而公告登錄為雲林縣歷史建築。

蘇治芬和張勝智前往了解工程進度，蘇提醒施工單位要注意工法，盡量保持原貌，並叮囑未來完竣後，北港公所得大力協助引進各藝文表演團體，彰顯北港獨特的巷弄文化。

張勝智表示，整修後1樓將設置展演舞台、平面座位、茶飲輕食區，2樓保留梯型座位，兼具歷史元素與現代化功能，成為最佳的文化資產。

所有人龔麗妙說，該戲院閒置多年，建物本身與戲台等設施早已破損不堪，家族樂見戲院重生，無償提供公共使用，讓戲院成為居民的日常，重現過往風華。

(中時)