大亨剉咧等！20萬人請願重查張紫妍「惡魔名單」

2018年03月23日 17:33 中時電子報 蔡曉婷

因揭發製片人哈維韋恩斯的淫魔惡行的「MeToo」風潮延燒到世界各地，曾演出《流星花園》的韓國女星張紫妍2009年不堪被要求陪睡自殺身亡，2年後張紫妍的遺書曝光，公開了一份曾接受性招待的「惡魔名單」，張紫妍公司老闆2014年獲判無罪，近日則出現20萬名網友聯署，要求重啟調查。

張紫妍2009年上吊離世，得年29歲，2年後KBS電視台《9點新聞》公開了張紫妍疑書，其中點名「TheContents」經紀公司老闆金承勳在2005年到2009年間，強逼她進行「性接待」，對象包括許多企業界大亨，她還曾被要求5P，與4男共床，連父母親的忌日也得接客，震驚當時韓國社會。

張紫妍的這份名單曝光，被外界封為「惡魔名單」，傳聞樂天集團88歲老董辛格浩父子也榜上有名，金承勳隨即被起訴，但最後法官僅認定金承勳脅迫張紫妍「陪酒」，判賠2400萬韓元（約64萬台幣）與緩刑2年。

上月韓國網友在青瓦台的請願留言板發起「重查張紫妍死亡真相」的訴求，盼不希望再有同樣的受害者出現，目前已超過20萬名網友參與聯署，相關單位下步會怎麼做，是否會藉此公布惡魔名單？外界十分關注。

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(中時電子報)