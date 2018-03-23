花博不缺席 中市中區打造花博驛站創商機

中區綠川整治打造浪漫燈景，吸引相遊客參觀。（陳淑芬攝）

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中區柳川整治後，入夜燈景美輪美奐，引人注目。（陳淑芬攝）
中市中區自由商圈、電子街商圈、繼光街商圈等跨領域代表，宣布啟動「花博驛站」平台。（陳淑芬攝）

台中世界花卉博覽會今年底將在豐原、后里及外埔等3主要園區登場，立委黃國書服務處執行長黃守達23日會同中區3大商圈啟動「花博驛站」平台，以交通、旅宿、綠柳川整治及歷史文化景點等特色，爭取與市府聯手打造花博驛站轉運中心，中區在花博不缺席，創造商機吸納人潮及錢潮。

中市中區的自由商圈、電子街商圈、繼光街商圈及旅遊協會等跨領域代表， 23日在全安堂太陽餅博物館舉辦記者會，宣布啟動「花博驛站」平台，市府觀光旅遊及經濟發展局代表與會。

黃守達指出，商圈業者集結建立「花博驛站」成為業者與市府整合平台，希望扮演花博轉運中心角色。中區地處台中火車站及客運轉運站，交通便利、綠柳川整治及歷史文化資產豐富，具觀光潛力，希望能吸引花博遊客前來居住及休閒消費，帶動商機。

自由商圈主委陳東揚爭取在台灣大道及商圈設置花博指標意象物；太陽餅博物館執行長陳瑛宗說，「亞洲速寫年會」將於10月登場，可透過速寫及地景之美與花博呼應。電子街商圈主委余政雄則爭取定點花博專車接駁、建立平台網站，創造觀光效益；繼光街商圈主委張進鑫指出，已率先引進花博吉祥物石虎裝置藝術，希望讓遊客先感受花博氣氛。

經發局商業科長羅月卿表示，中區有60多家旅宿、柳綠川及人文等優勢，將積極輔導業者形塑商圈特色、加入特約商店，吸引觀光人潮；觀旅局旅遊行銷科專員康文樹指出，中區有台中火車站及完善的ibike系統，有2年舉辦城中城小旅行成果，適合輕旅行及背包客旅遊。

(中時)

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