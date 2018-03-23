竹市香山區行政大樓啟用打卡送小禮

新竹市政府香山區行政大樓24日啟用，當天上午至行政大樓前「拍照打卡」即送限量小禮。（新竹市政府提供）

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新竹市政府投入近5億元興建的香山區行政大樓將於24日舉行完工啟用典禮，全新的行政大樓設計新穎獨特，市府也推出至行政大樓前「拍照打卡」送限量小禮活動，歡迎民眾抽空到行政大樓坐坐。

市府指出，位在育德街188號的香山行政大樓為地下2層、地上5層的建築，將原本分散的香山區公所、香山戶政事務所、香山衛生所集中辦公，減少市民來回奔波時間，便利民眾洽公。

而行政大樓設計新穎獨特，基地周邊設置了公共藝術、運動器材及水池造景，未來也將成為居民休閒散步的好所在。

市府表示，過去香山區行政單位的辦公室非常老舊，老區公所建物於1960年代即興建，無障礙設施不足，洽公民眾非常不便，進駐新大樓後不但空間明亮寬敞，各樓層都有完善的無障礙與親子設施，讓老弱婦孺進入行政大樓都能便利無礙的洽公。

為讓民眾分辨大樓內的不同單位，分別以不同色系作為視覺辨識，如1樓衛生所是代表溼地的水藍色，2樓戶政事務所是青青草原的淺綠色，3至5樓的區公所則是天藍色，地下室停車場為代表土地的黃色，親子館則是象徵母愛的粉紅色，讓民眾到每層樓都有不同的感受和心境。

市府24日上午11時在行政大樓舉辦歡慶啟用活動，現場拍照打卡即可兌換限量小禮物（限量100分，每人限兌換1次）。

(中時)

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