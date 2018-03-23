國民黨團衝撞基市府 林右昌炮轟「選舉操作」

2018年03月23日 17:59 中時 張立勳 、 李其樺

國民黨市長參選人謝立功與國民黨團23日上午率眾衝撞基隆市府市長室，基隆市長林右昌召開記者會，重炮反批謝立功「選舉操作」，如果真心反對蓋電廠，應該要找贊成蓋電廠的新北市長朱立倫和深澳地區居民溝通，而不是用這種衝撞手段。

林右昌指出，上次選舉時，謝立功就曾經率人衝撞他的競選總部，這次選舉又再一次率眾衝撞市長室，他對此深感遺憾！林市長說，他本來期待這次選舉是一場高格調的君子之爭、是可以理性討論的選舉，但顯然謝立功並不是這樣的候選人。

林右昌強調，深澳發電廠位在新北市，新北市長朱立倫並未反對電廠的興闢，至於燃煤則是深澳地區居民的選擇，若謝立功反對蓋電廠，應該去找朱市長，若反對使用燃煤，就應該找深澳地區的居民溝通，而不是為選舉來衝撞市政府。

林右昌表示，深澳電廠對基隆最大的衝擊其實是卸煤碼頭，2009年他第一次參選基隆市長時，就堅決反對卸煤碼頭蓋在番仔澳灣，也因為很多人的共同努力，在這次的環差報告中，台電取消了原本要設在基隆端的卸煤碼頭，並縮小開發範圍，很遺憾謝先生對此一點都不瞭解。林市長並反問，基隆市最大的污染源是協和電廠，過去60年國民黨對此又做過什麼努力？

林右昌說明，在他上任3年以來，經由環保局的空污管制策略，我們要求協和電廠使用低硫燃料、加強防污減污的設備、改為備載機組等，讓基隆市的空氣品質已明顯提升，成為台灣西半部縣市空氣品質最佳的城市，去年更達到全年無「空汙紅色警示」，還達到世界衛生組織法規標準值（15微克/立方公尺），但反觀過去，國民黨在基隆執政60年、能做而不做，到底做了什麼？

對於謝立功一起衝撞市長辦公室的市議員呂美玲，高喊要「市長下台」一事，林右昌指出，大家期待的民主政治應該是理性討論的過程，但上星期市議會臨時會才剛結束，會期中沒聽到包括呂議員在內的國民黨籍議員在議會裡就深澳電廠一事提出討論，這樣的政黨實在是非理性的政黨。

林右昌說，不管深澳電廠採取哪一種形式發電，應要求台電拿出科學的數據及論證來說服有疑慮的民眾，而不是為了反對而反對，但這件事情已經被泛政治化了，站在市府的立場，就是要求不能增加基隆的污染量，他絕對跟基隆市民站在一起；但基隆市旁邊也不只有深澳發電廠，還有協和發電廠、還有核一、核二及核四，家庭要用電、企業要用電、工業要用電、經濟發展要用電，大家都要用電，是否應該理性討論，並取得民眾和地方政府的支持，找出共識才是最重要的。

(中時)